S kvalifikací se český celek rozloučí v neděli v Ostravě proti Bosně a Hercegovině a bude hájit vítězství ve skupině. To by reprezentantům vyneslo lepší pozici při losu Eura, který proběhne 28. června ve Vídni.

Na šampionátu, jehož hostiteli jsou Norsko, Švédsko a Rakousko, se poprvé představí 24 týmů. Český celek uspěl v šesté z posledních sedmi kvalifikací mistrovství Evropy. Vloni na minulém Euru obsadil šesté místo a vyrovnal maximum v samostatné historii.

"Na jednu stranu jsem tak šťastný, že jsme vyhráli, na druhou stranu jsme měli vyhrát vyšším rozdílem než o dvě branky. V prvním poločase jsme podali velmi dobrý výkon v obraně i v útoku, hráli jsme podle našich představ. Ve druhém poločase jsme pod dojmem vedení trochu polevili a málem se nám to vymstilo," uvedl v tiskové zprávě Kubeš. "Musíme se z toho poučit, protože jsme se nakonec museli obávat o vítězství," dodal.

Český tým v prvním vzájemném duelu v říjnu porazil Finsko v Plzni 31:27 a také v dnešní odvetě si od začátku udržoval náskok. Seveřané, kteří v kvalifikaci dosud neuhráli ani bod, sice v úvodu několikrát stáhli dvoubrankové manko, ale od stavu 10:10 postupně ztráceli.

Hosté se výrazně zlepšili v obraně a mezi tyčemi se hned chytil střídající brankář Mrkva, který nahradil Galiu. Favorit díky čtyřgólové šňůře získal náskok 14:10 a v poločase vedl o pět branek.

Po přestávce zpočátku český tým v komorní atmosféře ve Vantaa s přehledem kontroloval průběh a zdálo se, že míří za pohodlným vítězstvím. Zvlášť když ve 47. minutě Jurka poslal hosty poprvé do sedmibrankového vedení.

Čechy v závěru podržel brankář Mrkva

Závěr si ovšem reprezentanti nečekaně zkomplikovali. Začali hůře bránit, v útoku několikrát selhali ve vyložené šanci a Seveřané se dvakrát přiblížili až na rozdíl jedné trefy. Hosty však poté podržel brankář Mrkva a definitivně rozhodl v předposlední minutě z dálky v pádu svým šestým gólem v utkání nejlepší český střelec Babák.

Reprezentanti vyhráli i třetí venkovní zápas skupiny. "Naštěstí jsme odehráli dobře první poločas, udělali jsme si náskok. Ve druhém poločase se trochu polevilo, začali nás přehrávat. Vepředu jsme nedávali góly, dělali jsme hodně technických chyb. Ale naštěstí jsme to nakonec uhráli, i když to ve druhém poločase nefungovalo tak jako v prvním," konstatovala česká spojka Roman Bečvář.

"Myslím, že jsme podali 45 minut velice solidní výkon na to, že jsme hráli v podstatě před tréninkovou atmosférou. Pak jsme se ale vlastními chybami dostali do úzkých a to by se nám proti lepším soupeřům mohlo vymstít. Nakonec jsme si ale připsali dva body, za což jsme velice rádi," dodal Mrkva.

Utkání skupiny 5 kvalifikace o postup na ME 2020 házenkářů ve Vantaa:

Finsko - ČR 24:26 (12:17)

Sestava a branky ČR: Galia, Mrkva - Babák 6/2, Bečvář 2, Číp 2, Horák 2, Hrstka 1, Jurka 4, Kašpárek 5, Mubenzem, Patzel, Petrovský 4, Solák, Vančo, Zdráhala, Zeman.

Nejvíce branek Finska: M. Granlund 6. Rozhodčí: Pavičevič, Raznatovič (oba Č. Hora). Sedmimetrové hody: 2/1 - 2/2. Vyloučení: 4:3.

20:00 Bosna a Hercegovina - Bělorusko.