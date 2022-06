Čeká vás životní akce. Cítíte velké mrazení v zádech? Nechci říci, že si to neuvědomuji, tenhle házenkářský sen jsem vždycky měla. Ale spíš mi ještě nedochází, že už je to tady. Je to něco extra, ale snažím se moc si to nepřipouštět. Prostě jít do zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. Jako každý.

Uklidňuje vás Jana Knedlíková, která má s Final Four spoustu zkušeností?

Až takhle to spolu nerozebíráme. Tohle je individuální věc. Spíš si říkám, jestli v jejím věku ještě vůbec budu hrát. Doufám, že se teď Jana neurazí! (smích) Určitě je pro mě moc příjemné být v jednom týmu s člověkem, který už na takové úspěchy dosáhl. Beru to tak, že mě dokáže uklidnit. Zkušeností má spoustu, určitě to na hřišti bude poznat.

Jeřábková o české spoluhráčce

Markéta Jeřábková se může stát druhou českou házenkářkou v historii, která nad hlavu zvedne trofej pro vítězky Ligy mistryň. Tou první je její spoluhráčka z norského Vipers Kristiansand Jana Knedlíková. Ta má na dosah jiný historický zápis. Může vyhrát EHF Champions League popátá v řadě. V letech 2017 až 2019 slavila s maďarským Györem, loni právě s Kristiansandem. V roce 2020 se soutěže nedohrála. „Je třeba před ní smeknout klobouk. Kam Jana přijde, tam je trofej prakticky jistá,“ vzdává hold spoluhráčce Jeřábková.

Hraje se v budapešťské MVM Dome, největší házenkářské hale v Evropě, kterou před půl rokem otevřel evropský šampionát mužů. Těšíte se na novou arénu?

Uvidíme, jaká bude atmosféra. Postavili ji pro dvacet tisíc diváků. Možná by bylo lepší hrát v aréně pro deset tisíc lidí a mít ji narvanou, než aby tahle byla z půlky prázdná. Na druhou stranu je to zbrusu nová hala, moc pěkná a pro takovou událost jistě vhodná.

Rok jste působila v Érdu, což je vlastně předměstí Budapešti. Bude to pro vás trošičku výhoda?

Érd je opravdu kousíček, není to pro mě úplně cizí prostředí. Ale pro mě je nejdůležitější, že v Budapešti bude celá moje nejbližší rodina. Dorazí rodiče, přítel, dcerka, brácha s rodinou. Na všechny se strašně těším.

Držet palce vám budou nejprve v sobotu proti Métám. Duel určí, zda si o den později zahrajete finále, nebo jen zápas o třetí místo.

Teď není vůbec na místě přemýšlet o tom, co bude v neděli. Soustředíme se jen na sobotu. To je nejdůležitější krok, aby se v neděli o něco hrálo. Všechnu koncentraci směřujeme na Méty. Vůbec nyní nechci spekulovat, co bude potom, nebo který soupeř by pro nás případně byl schůdnější.

Naše cíle jsou pokaždé nejvyšší

Ve skupinové fázi Ligy mistrů jste s Métami dvakrát prohrály. Nalezly jste recept, jak na soupeřky vyzrát?

Ty dva zápasy bych zařadila mezi naše nejhorší v sezoně. Určitě můžeme, a také budeme, hrát lépe. Půjde o to, jaký výkon podáme. Je to hlavně o nás. Pokud předvedeme to nejvíc, co dokážeme, pak může být postup hodně blízko.

Mají Méty vůbec nějakou slabinu?

Každý má silné a slabší stránky. Soupeře jsme si rozebraly dostatečně, máme za sebou taktické tréninky. Musíme především využít toho, v čem je náš tým silný, a toho se držet. Věřím, že se to povede.

Sestava francouzského klubu budí respekt. Spousta domácích reprezentantek, na spojkách Brazilka Almeida de Paula nebo Dánka Louise Burgaardová, řada dalších es. Na koho se chystáte nejvíc?

Nejde moc o to, jestli se na nějakou soupeřku chystáte, nebo ne. Jde o to vyhrát a je jedno, kdo proti vám stojí na opačné straně.

EHF CHAMPIONS LEAGUE

4. - 5. června, Budapešť

semifinále:

Györi Audi ETO KC - Team Esbjerg

Metz Handball - Viper Kristiansand



Mužské Final 4 je na programu o víkendu 18. - 19. června v Kolíně nad Rýnem. V semifinále se střetnou THW Kiel - FC Barcelona a Telekom Veszprém HC - Lomza Vive Kielce.

Kristiansand jde do Final Four jako obhájce trofeje. Je to větší tlak?

Právě proto cíle pro tuhle sezonu ani nemohou být menší. Cíl na víkend je jasný a všichni věříme, že to máme ve svých rukách. Pokud každá z nás podá maximum, co v sobě má, nedělní večer může být příjemný.

Přemýšlíte i o tom, kolik prostoru na hřišti od trenérů dostanete?

Nepřemýšlím. Jestli dostanete šanci na dvě minuty nebo na šedesát, v každém případě chcete být pro tým prospěšný. Samozřejmě, miluji hrát a být na hřišti, kdo by to nechtěl. Ale takhle dopředu o tom nemá cenu spekulovat.

Dílčí cíl sezony už jste splnily. Před týdnem Kristiansand vyhrál norskou ligu. Byl vůbec prostor to trochu oslavit?

Těch trofejí v sezoně už jsme vyhrály dokonce víc. Po té první oslava byla, po dalších dvou by možná také byla, kdyby ovšem zbývaly síly… (úsměv) Ale spíš máme všichni v klubu v hlavách, že ten hlavní vrchol sezony je teprve před námi. Ještě to nekončí.