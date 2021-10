„Větší výzva nás asi na úvod kvalifikace potkat nemohla,“ prohlásila na pondělním srazu reprezentace házenkářek 25letá Markéta Jeřábková, která do Norska přestoupila z německého Thüringenu a má za sebou i angažmá v maďarském Érdu.

Můžete srovnat vaše zahraniční angažmá?

Kvalita týmu Kristiansandu je vyšší, než kdekoliv jsem byla. Vždyť vyhrál minulý ročník Ligy mistrů, ani v této sezoně nejsou naše cíle jiné. Pokud jde o přípravu, tam až takový rozdíl není. Jiná je trošku mentalita norského trénování. Připadá mi, že se připravují více s rozmyslem.

To znamená intenzivnější, ale kratší?

Víc kladou důraz na kvalitu provedení než na vysoký počet tréninků.

Jak jste se v Norsku zabydlela? A užíváte si, že nejste jediná Češka v týmu?

Jsem ráda, že tam Janina (Knedlíková) je se mnou. Zažívám to poprvé, že jsme ve stejném klubu dvě Češky. Nikdy jsem si nedovedla představit, jak ohromná výhoda to je. Kristiansand je fakt nádherné místo. Dají se tam podnikat pěkné výlety, je tam klid pro rodinný život, nádherná příroda. Já jsem tam opravdu spokojená.

Zkuste popsat, v čem je ta výhoda dvou Češek v týmu.

Máme kliku, že bydlíme vedle sebe. Takže můžeme spolu trávit volný čas. Je to, jako bych tady měla s sebou člena rodiny. Jsme spolu čtyřiadvacet hodin denně, je jako ségra. Není to jen spoluhráčka, se kterou chodím na tréninky.

Pomáhá vám i s norštinou, nebo se zvládáte domluvit?

V Norsku není problém domluvit se anglicky. Kamkoliv přijdete, do banky nebo do obchodu, není problém s komunikací, a vlastně to ani člověka moc nenutí učit se norštinu. Tu má samozřejmě lepší Jana. Ona je takový člověk, že kdyby přijela do Číny, tak bude za týden mluvit čínsky. (úsměv)

Už jste se zabydlela v týmu?

Každý asi ví, jaké hráčky se tam pohybují na palubovce. Jak jsou kvalitní a důležité nejen pro svůj tým, ale i pro nároďáky svých zemí. Takže cesta k tomu, prosadit se, je trošku těžší a není to vůbec jednoduché. Každý ale zná svoji pozici v týmu, nebo si ji postupem času najde, vylepší.

Teď jste ale na srazu národního týmu, kde máte svoji pozici jistou. Na úvod kvalifikace o Euro 2022 vás čeká pořádně těžký soupeř. Začínáte ve Francii, která za poslední léta vyhrála všechny velké turnaje…

Los si vybírat nemůžete, ale můžete ovlivnit, jak to bude potom vypadat na palubovce. Důležité bude, jak se na zápas připravíme, jak do něj vstoupíme… Ano, jsou to olympijské vítězky, mají za sebou i několik dalších úspěchů. Ale to nic nemění na tom, že bychom i tam mohly uspět.

Co od Francouzek čekáte?

Tušíme, co budou hrát. Známe i nominaci, která je trošku obměněná oproti olympiádě. Věřím, že se na ně dokážeme připravit.

Zdá se, že ze skupiny smrti, v níž se utkáte vedle Francie ještě s Chorvatskem a Ukrajinou, strach nemáte?

Kdybych měla strach, byl by můj výkon určitě spíš horší než lepší. Pro mě je to hlavně ohromná výzva. Důležité budou samozřejmě všechny zápasy, ale domnívám se, že si to o postup rozdáme s Chorvatkama.

A ty hostíte hned potom v neděli ve Zlíně…

A konečně může být zaplněné hlediště. Na naše fanoušky jsme zvyklé, protože nás provázejí v každém koutě světa. Na ně se moc těšíme. Navíc tam budou moci být i rodinní příslušníci, kteří nás určitě podpoří. Já osobně se na ten zápas těším hodně.