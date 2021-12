Zaskočily vás Korejky něčím?

My jsme věděly, že budou rychlé na nohách a nebudou tak silově vybavené jako ostatní týmy. Připravené jsme byly dobře. Akorát nám utekl začátek, a potom jsme to horko těžko doháněly.

Soupeřky vás hodně trápily střelbou z dálky, to vás nepřekvapilo?

Mě osobně ano, protože hráčky výšky asi sto šedesát nás přestřelovaly. Ony to měly výborně zmáknuté. Po odrazu vydržely dlouho ve výskoku. Když my jsme dopadly, ony teprve vystřelily.

České házenkářky na MS prohrály s Koreou, ztratily šanci na čtvrtfinále

Co se změnilo po přestávce, kdy jste se dotáhly Korejkám na dostřel?

Daly jsme do toho srdíčko, tak jak to český národ umí. Je velká škoda, že jsme skóre nedokázaly otočit, když jsme se přiblížily na dva góly.

V utkání se vám osobně dařilo, se šesti brankami jste byla nejlepší střelkyní. Máte ze svého výkonu dobrý pocit?

Svůj výkon a pocity vůbec neřeším, protože jsme prohrály. Ale jsem ráda, že jsem dostala hodně prostoru, dost mě to překvapilo. Snad se tady ještě kouknu na hřiště.

Co vám dává účast na šampionátu?

Obrovské zkušenosti. Ať už jde o holky na tréninku, které hrají ve špičkových týmech na světové úrovni, nebo o soupeřky, které jsou tady neskutečné. Mám velkou radost, že tady jsem a mohu sbírat zkušenosti.

Probudily jsme se dost pozdě, netajila Sára Kovářová

„Popravdě řečeno, nevím co říct. Jsem plná emocí, moc mě mrzí, že jsme nevyhrály. Rozhodlo se asi už na začátku, kdy jsme si je nechaly utéct a probudily jsme se dost pozdě. Asi jsme byly i překvapené jejich hrou. Byly malé, rychlé, proskakovaly nás, a my jsme se nedokázaly rychle chytnout. V jednu chvíli ve druhém poločase jsme se dotáhly, o to více mrzí, že jsme si je nechaly znovu utéct. Osobně jsem se na hřišti cítila dobře, ale kdyby to pomohlo týmu k lepšímu výsledku, těšilo by mě to o to více.“

Sára Kovářová, spojka české reprezentace a tureckého Kastamonu Belediyesi, v utkání s Jižní Koreou vstřelila pět branek