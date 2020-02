Portugalci neuhájili domácí vítězství 30:27 a v neděli v Karviné před téměř dvěma tisícovkami diváků padli. Baník zvítězil 33:27 a dostal se, stejně jako pražská Dukla, do čtvrtfinále soutěže.

„Myslím, že je to velký úspěch českého handbalu. Dokazuje to, že úroveň extraligy jde postupně nahoru. Třeba přílivem cizinců, kteří tomu dodávají kvalitu. Sice se pořád nemůžeme srovnávat s okolními zeměmi (Německo, Polsko, Rakousko), ale postupnými krůčky se k nim přibližovat můžeme,“ míní trenér karvinského Baníku Marek Michalisko.

Lídr karvinského celku Michal Brůna tipoval před utkáním tvrdý, náročný a napínavý zápas. Trefil se. Domácí nemohli houževnatého soupeře dlouho zlomit. Sice na něj nastoupili a vedli, Portugalci ale pokaždé kontrovali či dokonce dorovnali. Na konci poločasu se Baník konečně odpoutal aspoň na dva góly rozdílu.

„V úvodu jsme na ně chtěli nastoupit, protože asi nejsou zvyklí hrát tak brzy (začínalo se v 10.30 hodin – pozn. aut.), ale drželi se s námi dlouho,“ uznal křídelník Baníku Miroslav Nedoma.

Rychlíci a Bud Spencer v bráně

Pro házenkáře byl duel náročný zejména psychicky. Ve druhé půli vedli nejčastěji o tři branky, ale nemohli se od Madeiry odtrhnout. „Šlo vidět, že to nejsou žádní nazdárci, ale zkušený mančaft, který toho má hodně odehráno v pohárech i domácí lize. Ti se jen tak nepoloží, zkušeně se nás drželi. Zlomili jsme to až větší vůlí po vítězství,“ oddechl si jeden z nejlepších hráčů utkání Dominik Solák.

Ten dřel v obraně i v útoku, ke konci zkoušel trefit odkrytou bránu, ale minul. „V ten moment jsem se chtěl zavrtat pod palubovku,“ přiznal Solák.

Karvinští nakonec soupeře udolali. Madeira byla za poslední roky v Karviné nejkvalitnějším soupeřem. Elastická obrana a v útoku prakticky nechybující dynamičtí, pohybově skvěle vybavení i siloví soupeři. A rychlí. „Už jsme je ale měli lépe přečtené, třeba pivota Vražalicu. A nejen jeho, hlavně ty dvě pohyblivé spojky (Nogueiru a Semeda – pozn. aut.), kteří nám v Portugalsku dělali svou rychlostí a šikovností problémy. Dneska jsme to v obraně dobře zavírali, zdvojovali je, opravdu musím kluky pochválit,“ uznal Michalisko.

Snad jen gólman Campos, připomínající svou visáží známého herce Buda Spcencera (i objemově), mohl vykazovat jisté známky nejistoty. „Ale zdání klame, v Portugalsku nám toho dost chytil,“ uznal Solák.

Ale zaplaťpánbůh, chtělo by se říci, že na něj baníkovci recept nacházeli, protože je stálo obrovské úsilí se přes kvalitní obranu Madeiry dostat. „Bylo to náročné. Oni mají v obraně dynamické, pohyblivé hráče, nejsou moc vysocí, snad jen dva hráči, takže nemohou moc hrát zataženou obranu 0-6. Museli jsme hrát trpělivě, dohrávat akce do jasné pozice,“ přidal svůj postřeh karvinský pivot Juri Gromyko.

„Tím, že hrají trochu vysunutější obranu, a ve hře jeden na jednoho mají fakt silné hráče, jsou hodně pevní na nohách a těžko se přes ně prochází,“ doplnil Solák.

I tak se ale domácím povedlo v součtu obou zápasů silného soka vyřadit a připsali si na konto velký úspěch karvinské házené. „Moc lidí nám nevěřilo, ale postoupili jsme. Moc si toho ceníme,“ ujistil trenér Michalisko.

Baník Karviná – Madeira Andebol SAD 33:27 (14:12)

Sled: 2:0, 4:2, 4:4, 7:6, 10:10, 13:11, 16:13, 18:14, 20:16, 22:19, 24:22, 28:26, 30:27. Rozhodčí: Rauchs, Linster (oba Lucembursko). Sedmičky: 4/4:1/1. Vyloučení: 3:2. Diváci: 1950.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Brůna 6, Monczka 6, Zbránek 3, Nedoma 3, Gromyko 5, Solák 5, Chudoba 4/4, Franc, Čosik 1, Urbański, Noworyta, Skalický, Nantl, Plaček. Trenér: Michalisko.

Nejvíce branek Madeiry: Santos, Pedroso a Vražalica po 5.