„Vstupní tisková konference je to proto, jelikož chceme veřejnost o dění v extralize prostřednictvím médií informovat pravidelně. Snažíme se totiž o zviditelnění našeho produktu, kterým Strabag Rail extraliga je,“ poznamenal úvodem předseda ALKH Jan Schneider.

Asociace složená z klubů se neustále snaží o zvyšování kvality produktu, který sportovním příznivcům nabízí. A součástí zvyšování kvality extraligy by měla být i kvalitnější úroveň ligových rozhodčích.

Asociace svou snahu vysvětlila tím, že má pocit, že český svaz házené trochu zaspal dobu a nevěnuje dostatečnou pozornost výchově nových rozhodčích.

„Myslíme si, že svaz nedostatečně prezentuje v rámci svých možností i celou extraligu, proto mu chceme nabídnout pomocnou ruku, a chceme vytvářet pozitivní obraz značky Strabag Rail extraliga. Podle nás by měla asociace spolupracovat na tvorbě dokumentů k celému soutěžnímu systému, především tedy k rozpisu soutěže, když ji hrají samotné kluby. Ty by měly mít možnost do systému více promlouvat. A jedním z bolavých míst současného systému jsou rozhodčí, kteří by měli být profesionalizováni,“ představil myšlenky Scheinder.

Nutno ovšem dodat, že je to myšlenka pravděpodobně hodně vzdálené budoucnosti, neboť peloton plně profesionalizovaných ligových arbitrů nemá ani český fotbal, kde se točí nesrovnatelně větší množství peněz.

„Jsme si vědomi toho, že je to běh na dlouhou trať, ale je pořád lepší vystoupit s nějakým nápadem, než nedělat nic,“ pravil Schneider.

Cílem je eliminace korupce

Návrh podpořilo jednotně všech dvanáct extraligových klubů. „To byl zásadní předpoklad toho, že s tímto nápadem vystupujeme. Kluby nemají problém s tím, když vyhraje v daný den sportovně lépe připravený soupeř. Mají problém s některými verdikty rozhodčích. Proto jsme projekt odstartovali. Cílem opatření, která jsme navrhli, je zlepšení hlavně přístupu rozhodčích včetně eliminace případných korupčních jevů,“ prohlásil natvrdo Schneider.

„Ne, že bychom přímo tvrdili, že se to děje, ale je to pořád sport. A my nechceme, aby se některé kluby cítily ukřivděně. Pilotním projektem asociace bude analýza výkonu rozhodčích prostřednictvím nezávislého hodnotitele. Ten bude pracovat na výrobě expertních posouzení výroků rozhodčích v jednotlivých zápasech extraligy,“ informoval Schneider.

Tato analýza bude veřejně přístupná, takže kluby, potažmo fanoušci, budou mít možnost vidět rozbor výkonu rozhodčích včetně vysvětlení sporných momentů. „Bude to provádět člověk, bývalý rozhodčí, Čech, kterého bude platit asociace, čili kluby, a my po něm budeme chtít, aby na základě záznamů utkání vysvětlil případná pochybení rozhodčích, zabýval se spornými verdikty, ale i chválil za správná rozhodnutí,“ přiblížil Schneider roli jakého supervizora ligových sudích.