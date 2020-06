Jako rodič vychoval své dva kluky skvěle, stali se z nich házenkáři. A co víc, spolu vybojovali v Plzni titul, oni jako hráči, on jako trenér. „Dřív jsme si při rodinných oslavách dělali srandu, že by bylo skvělé sejít se v jednom mužstvu a něco dokázat. Povedlo se,“ usmál se Michal junior (27). „Škoda, že jsme nezískali i druhý titul, ale teď už nemá cenu se tím zaobírat,“ dodal Jakub (23).

Ano, koronavirová pauza ukončila jejich sny o obhajobě. Navíc za pár dní se tento unikátní klan na vrcholové úrovni rozpadne. Ovšem vezměme to od začátku. Bývalý reprezentační házenkář, který startoval na olympiádě v Barceloně, na světových šampionátech a má dva české mistrovské tituly, pochopitelně dohlížel na první krůčky svých synů. Neskončili u volejbalu, který dělala jejich maminka Mirka, ale dali se na házenou.

Každý den s tátou na házené

„Jsme velká sportovní rodina. Do házené je nás zapojeno víc,“ uvedl táta Michal a připomněl tak fakt, že stejný sport dělají i synovci Adam a Jakub Strýcovi. Budoucí dráha obou synů se tak trochu dala čekat. „Den co den jsme byli s tátou na trénincích a na zápasech. Nikdo nás nenutil, abychom hráli také. Ovšem když to šlo bráchovi, chtěl jsem také,“ vzpomněl si Jakub.

Michal pamatuje, jak před a po trénincích plzeňského Kovopetrolu na konci devadesátých let stříleli na branku s malým Romanem Bečvářem a bratry Pejcharovými (synové hokejového brankáře Rudolfa, pozn. aut.). „Když jsem začal chodit do školy, lákali mě kamarádi na fotbal. Teď už to mohu říct, hrál jsem ho načerno. Ale pak už házenkářské tréninky přibývaly a s fotbalem už to nešlo skloubit,“ vypráví Michal junior.

Navíc Jakuba i Michala trénoval jejich otec. „Zpočátku jsem byl problémový. Řekl bych, že s několika dalšími kluky jsme byli trochu parchanti, kteří nepřijímali trenéry. Ve starších žácích se nás ujal táta a bylo to super. Byl pro nás velkou autoritou, kolektiv se semkl a tahal za jeden provaz. Zažili jsme úspěšné sezony, máme titul z každé věkové kategorie a chybí nám zlato asi jen ze staršího dorostu,“ popsal Jakub.

Michala trénoval otec od mladších žáků do mladšího dorostu. „Takže než mě začal trénovat v áčku Talentu, měli jsme za sebou šest let spolupráce. Přibližně jsme věděli, do čeho půjdeme, a co obnáší vztah táta trenér a syn hráč. Fungovalo to ale dobře, což bylo vidět na těch dvou a půl letech, které jsme byli všichni tři v jednom mančaftu. Vyhráli jsme pohár i extraligu, což je všechno, co se v Čechách dá vyhrát. Málokomu se to povede, ale nám třem se to společně podařilo,“ podotkl Michal junior, který s Talentem získal dohromady čtyři extraligové tituly.

A pohled z druhé strany? Táta byl prý občas přísnější. „Někdy jsem to od manželky i schytal. Myslím si ale, že to bylo ku prospěchu věci, protože kluci vyrostli v kvalitní hráče,“ uvádí 50letý kouč.

To, že nejlepší týmový střelec minulé sezony Jakub i Michal vždy patřili k tahounům mužstva, usnadňovalo jejich otci práci. „Veřejnost vnímala, že patří k oporám. Bylo to jednodušší, než kdyby jeden byl sedmnáctý hráč týmu a já ho tlačil do sestavy. Takový problém jsem neměl,“ míní Tonar senior.

Jakub i Michal jsou spojky. Na tomto postu hrál i jejich otec. „Člověk ale někdy slýchává, že ani jeden z nich nehází levou rukou,“ směje se někdejší levoruká spojka československé a české reprezentace.

Dva odcházejí, jeden zůstává

Házenkářský rod Tonarů neměl možnost završit společné plzeňské angažmá druhým titulem. Kvůli koronavirové pandemii skončila extraliga předčasně bez vyhlášení mistra. „Ale základní část jsme měli rozehranou dobře,“ poznamenal Jakub, který se s Talentem nedohodl na nové smlouvě a hledá si angažmá.

Stejný úkol čeká šéfa z lavičky. Tonar senior nedostal od vedení nabídku na pokračování. „Člověk je zklamaný, ale už se chci dívat dopředu. Doufám, že vyjdou nynější jednání, abych mohl pokračovat v trenérské práci,“ věří lodivod, který strávil na lavičce Talentu tři sezony.

V Talentu tak pro příští sezonu zůstane jen Michal junior. „Na společné období v áčku budu rád vzpomínat. Vyhráli jsme všechno, co šlo. Mezi námi třemi to fungovalo. Třeba se někde jinde zase sejdeme, a kdyby k tomu došlo, věřím, že to bude opět fungovat,“ říká muž, jenž se mihl i v seniorské reprezentaci.

Stejné přání má také táta. „Bylo by nádherné někdy se zase potkat v jednom mužstvu. Jsem vděčný za to, že se to na nějaký čas povedlo a že jsme si to všichni tři užili. Vítězství v poháru a titul byly třešničkami na dortu. Život jde dál a uvidíme, kam nás zavane,“ uzavírá Michal Tonar senior.