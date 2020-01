Vilém Swaczyna nastupoval v brance karvinského klubu od svých šestnácti let. „U prvního titulu jsem ještě nebyl, protože tam byli jiní borci, reprezentanti. Vlastně by mě ani nenapadlo, že se někdy dostanu do házenkářské brány. Já totiž zamlada hrával fotbal v Lazích, víte?“ usmívá se karvinský rodák Vilém Swaczyna.

Do brány jej „naverbovali“ kamarádi. „Kluci mě přemluvili. Pojď do branky, říkali. Neměl jim kdo chytat a sami do brány nechtěli,“ dodává se smíchem.

Brůna? Samá ruka, samá noha

Na škole se učil na důlního zámečníka. Během praxe na šachtě tak mohl potkat legendárního Františka Brůnu a další hráče Baníku, kteří měli na karvinském učilišti vypsaný stejný obor.

„Já s Frantou hrával, taky s Jardou ‚Bagrem‘ Konečným, bratry Janíkovými. Na to dost vzpomínám. I na Břéťu Kaplana, který nás vedl na učilišti a přivedl k házené,“ vybavuje si člověka, který stál u zrodu karvinského handbalu. Do té doby totiž nikdo ve městě tento sport příliš neprovozoval, jestli vůbec někdo.

„On měl největší zásluhu na tom, že třeba Franta Brůna se dostal až do reprezentace. Vy ho znáte už jako vynikajícího hráče. Ano, tím byl. Ale v šestnácti byl samá ruka, samá noha, ale pohyb žádný,“ směje se vitální sedmdesátník. „Vypracoval se právě až pod Kaplanovým tréninkem. Také Arnoštu Klimčíkovi dal pan Kaplan hodně a i ten nakonec skončil v reprezentaci,“ vybavuje si po letech.

Házená bývala pomalejší i líbivější

Ve srovnání dnešní a dřívější házené má jasno. „Tehdy byla pomalejší, ale líbivější. Ti hráči si vážili každé šance. Na sedmnáct branek se vyhrávalo. Zakončení bylo pestřejší, předváděli jsme divákům zadovky, vykláněčky. To se dneska moc často nevidí,“ vypráví.

Kdysi nepadalo tolik branek z trháků, prakticky žádné. „Celá akce se trpělivě budovala. Vždyť si vezměte, že zápasy končívaly třeba 14:11 nebo 16:13. Dneska se brankář s míčem jen dívá, komu rychle hodit míč do brejku. Házená se neuvěřitelně zrychlila. Padá v ní teď mnoho laciných branek z trháků, ty výsledky vypadají úplně jinak,“ nachází rozdíly.

Moderní handbal má oproti padesátým, šedesátým a sedmdesátým letům minulého století úplně jiné a nesrovnatelně lepší podmínky. „My začínali na škvárovém hřišti, a to byl jiný sport. To jste si dvakrát rozmyslel, jestli sebou švihnout na zem,“ směje se Swaczyna.

Škváru postupně nahradil asfalt, ale i ten se nemůže s dnešními taraflexovými povrchy rovnat. „Gottwaldov byl první v Československu, který si nechal udělat asfaltové hřiště. Pak se takové postavilo i u nás v Karviné. Hrálo se na tom dobře, ale odrovnal jste si kyčle a kolena. Klouby trpěly,“ přiznává Swaczyna.

Dva postupy a titul

Do Baníku se dostal jako mladý hráč v šestnácti letech. „Vyhráli jsme v roce 1961 krajský přebor. V Olomouci jsme zvládli rozhodující zápas a hned rok nato jsme vyhráli i druhou ligu a odjeli na kvalifikaci o tu první do Znojma. Byly tam s námi Telnice, Šťáhlavy a slovenské Michalovce. K překvapení většiny házenkářské veřejnosti jsme postoupili i tam, když jsme za sebou nechali i Telnici,“ vzpomíná.

Jihomoravská obec byla v tehdejším Československu házenkářskou baštou. „I když ta postoupila do první ligy spolu s námi. Tehdy proběhly v Karviné první velké oslavy,“ vzpomíná na rok 1962.

První sezonu mezi československou elitou tak Karviná absolvovala v ročníku 1962/63. při premiéře skončila pátá. „To se bralo jako velký úspěch. V konkurenci pražské Dukly, ale i Slavie, která tehdy hrála výborně, či Plzně, Prešova a Bratislavy, jsme obstáli,“ pochvaluje si Swaczyna.

Fáralo se, na ranní ale nikdo nemusel

S jídlem roste chuť. Baníkovci se mezi československou smetánkou rychle etablovali a postupně začali pošilhávat po medailích, potažmo titulu. „Podmínky jsme měli vynikající. Důl 1. máj nám umožňoval tréninky, ale žádní profíci jsme nebyli. Chodilo se normálně na šachtu, nicméně je pravda, že jsme fárali na jednu hodinu odpoledne, aspoň jsme nemuseli na ranní,“ směje se. Od pobytu v dole byli v té době „osvobozeni“ pouze reprezentanti.

Právě díky na tu dobu skvělým podmínkám se Baník deset let v kuse pohyboval v první polovině tabulky. „Neskončili jsme hůř než šestí a získali ty dva první památné tituly. Já byl u toho druhého, který byl na dlouhé roky poslední. Až teď před pár lety udělala Karviná osm titulů v řadě, ale zase přišel útlum. Obě tehdejší garnitury ale měly něco společné, a to dobrou partu kluků, která při sobě drží. Také tam ale vždy musí být trenér, který dovede tým ukočírovat a hráči jej budou respektovat. Jinak neuděláte nic. I proto rád vzpomínám na Milana Řezanku, na kterého si dneska málokdo vzpomene. To byl totiž trenér, který s Karvinou vybojoval památný postup do první československé ligy,“ upozornil Swaczyna závěrem svého povídání na další osobu karvinské házené, která by neměla upadnout v zapomnění.