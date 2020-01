„Jedeme na šampionát kromě Leoše Petrovského s tím nejlepším, co máme. Na minulém Euru jsme si potvrdili, že můžeme hrát s každým, ale musíme odvést výkon na hranici svých možností. To bude alfa i omega,“ prohlásil reprezentační kapitán Ondřej Zdráhala, kanonýr z polského celku Wisla Plock a nejlepší střelec minulého mistrovství Evropy.

Letošní Euro je přelomové, poprvé v historii ho hraje 24 účastníků místo předchozích šestnácti, hostí ho hned tři země Švédsko, Norsko a Rakousko. Češi měli při losu štěstí, protože základní skupinu odehrají ve Vídni a dá se očekávat, že je přijede podpořit velké množství fanoušků.

„I do Chorvatska si za námi fanoušci našli cestu, tak věřím, že dorazí i teď. Přijeďte!“ pozval je do Vídně nejzkušenější reprezentant Pavel Horák, který hájí v této sezoně barvy slavného Kielu.

V týmu jsou i další dva hráči z německé bundesligy: Mrkva a Babák z Bergischeru. Další nominovaní působí v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a především nižších německých soutěžích. Z české extraligy jsou v nominaci nováčci Dominik Solák (Karviná) a Matěj Klíma (Dukla Praha) i zkušený Miroslav Jurka (Zubří).

Přijatelná skupina

Skupina se zdá být přijatelná, český výběr postupně změří síly s Rakouskem, Severní Makedonií a Ukrajinou, do další fáze postupují dva nejlepší. „Ve skupině jsme schopni porazit kohokoli, ale také prohrát s kýmkoli,“ poznamenal trenér Filip, jenž odmítl stanovit konkrétní cíl svého výběru. „Jdeme zápas od zápasu,“ pronesl klasicky.

„Ono je to hrozně zrádné. Představte si situaci z minulého Eura, kde jsme první zápas prohráli se Španělskem o sedmnáct branek. V tu chvíli by na nás nikdo nevsadil ani groš. Něco se stalo a byli jsme schopni se z toho vyhrabat,“ doplnil Filipa kolega z lavičky Daniel Kubeš.

„Já samozřejmě doufám, že první zápas neprohrajeme o sedmnáct gólů. Jsme zkušenější v tom, že možná chápeme to, co se stalo. A to něco se budeme snažit zopakovat. Ale šanci uspět máme, jen pokud se nám podaří dostat se na hranici ideálního výkonu, u některých hráčů možná i za tuto hranici,“ dodal Kubeš.

Na Rakousko mají Češi dobré vzpomínky, před deseti lety tam skončili osmí a Filip Jícha byl tehdy nejlepším střelcem šampionátu. Jak se jim povede tentokrát?

Šampionát začíná už dnes, ale to národní tým teprve vyrazí do Vídně. První duel sehraje v pátek od 18.15 hodin s domácím Rakouskem.