„Jsem asi prvním hrajícím prezidentem nějakého házenkářského svazu,“ usmál se Ondřej Zdráhala při online rozhovoru s novináři. V neděli absolvoval ještě mistrovské utkání, ale hráčskou kariéru by měl 37letý házenkář brzy ukončit.

„V následujících čtrnácti dnech dohrajeme první polovinu soutěže. Pak tady ukončím smlouvu a odletím do Česka, kde se budu plně věnovat nové funkci. Pokud něco dělám, tak na sto procent,“ doplnil Zdráhala s tím, že katarský klub o jeho kandidatuře věděl a podporoval ji.

Zdráhala se stane jedním z nejmladšího šéfů některého ze sportovních svazů v Česku. „Jsem rád, že to tak dopadlo. Byl to tvrdý boj, ale z mojí strany férový,“ prohlásil Zdráhala z Kataru.

Vaše bohatá hráčská kariéra tak definitivně končí?

Nemyslím si, že budu hrát, nejde to spojit. Funkce prezidenta bude obnášet spoustu času, i o víkendech a večerech. Pokud něco dělám, musím to dělat na 100 procent. Poslední týdny jsem si ověřil, že člověk nemůže na tréninku nebo v zápase podat stoprocentní výkon, když předtím celý den pracuje.

Asi je to předčasná otázka, ale nejžhavější se teď zdá, že bude obsazení trenérského postu u národního týmu mužů. Jak by to podle vás mělo vypadat? Je možné, že zůstane delší dobu dočasný kouč Rastislav Trtík?

Budeme to řešit společně s celou exekutivou, každý máme jeden hlas. Asi je ještě brzy o tom mluvit. Já jsem rád, že trenér Trtík převzal reprezentaci v nelehké době. Věřím, že kvalifikaci o Euro zvládnou a pak bude čas to řešit.

Co podle vás volby rozhodlo?

O kandidatuře jsem poprvé uvažoval před rokem a už tehdy jsem cítil, že je házenkářské hnutí rozdělené, ostatně to už je několik let. Po lednových událostech (neodlet reprezentace na MS v Egyptě – pozn. aut.) to bylo ještě horší, panovala obrovská nespokojenost. A já jsem cítil, že zbývající dva kandidáti veřejnost rozdělují, to se ostatně potvrdilo i ve volbě.

Vy byste tedy chtěl být tím spojovacím prvkem?

Šel jsem do voleb s tím, že nejsem zatížený minulostí, žádnými skandály. Během svojí kariéry jsem se vždycky snažil spojovat, být správným kapitánem. Nikdy jsem se neupřednostňoval nad tým. A v tom hodlám pokračovat i ve vedení svazu. Věřím, že podpora bude velká a že společně exekutivou dokážeme hnutí spojit a potvrdíme, že volba byla správná.

Co bude vaším prvním úkolem?

Abychom mohli házenkářskou spojit, potřebujeme dokázat, že pracujeme v jejich zájmu. To je základní náš cíl. Musíme ukázat, že se zajímáme o problémy. Nechceme rozhodovat od stolu, ale budeme komunikovat napříč hnutím. Volba hnutí spojila, ale my musíme pracovat na tom, abychom ten stavu udrželi. Lidé cítí, že potřeba táhnout za jeden provaz.

Nebojíte se, že vás to prostředí semele jako nedávno Ivana Haška ve fotbale, který šel do funkce šéfa svazu také s obrovským hráčským renomé a pak se sám radši stáhl?

Rozhodně se nebojím, i když vím, že to bude náročné. Ale já udělám všechno pro to, aby k tomu nedošlo. Abych české házené pomohl.