Změna kouče po deseti letech. Dostál se domluvil s bývalým tréninkovým parťákem

„Na šampionát se moc těším. Němci tady vždycky zaplní tribuny. Závody velmi prožívají a na mistrovství světa to bude ještě silnější,“ usmíval se mladík, který na červnovém světovém poháru v pražské Troji obsadil pátou příčku.

Rameno už se lepší

Augsburgská trať je podle něj hodně specifická. „Je rychlá, taková přírodní. Voda se hodně mění a může ovlivnit závod,“ pokračoval svěřenec trenéra Lukáše Kubričana.

Za sebou má medailový úspěch na šampionátu U23 v Ivree, ale motivace předvést skvělý výkon má i v konkurenci ostřílenějších borců. „Rád bych předvedl pěkný výsledek, ale mezi staršími soupeři by to znamenalo postup do finále. S tím bych byl spokojený. Zatím jsem tady nemíval závodnické štěstí, a tak doufám, že mi to letos vyjde.“

V jakém stavu je rameno, které ho v minulých týdnech potrápilo? „Je to trochu horší zranění, mám natržené chrupavčité labrum, ale už se to lepší. Cvičíme, tejpujeme, masírujeme, stoprocentní to není, ale jezdit se s tím dá,“ prozradil.

Jako vrchol sezony vnímá nedávné MS do 23 let s bronzovou medailí. „Ale Augsburgu přikládám také velkou váhu. Na seniorských akcích mohu sbírat zkušenosti. Očekávání nejsou taková jako na závodech do třiadvaceti let. Tady si to budu hlavně užívat. Je to něco jiného než starty v mé věkové kategorii,“ dodal.