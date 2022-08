Fišerová nechce problémy rozebírat

V předcházejících semifinálových jízdách skončili další dva závodníci, kteří patřili k favoritům. Spolufavoritka Tereza Fišerové skončila až devatenáctá. A protože v sobotu zůstala i mimo kajakářské finále a pak neprošla ani kvalifikací v Extreme Kayaku, tak se její medailový účet na tomto šampionátu zastavil u zlata z kanoistických hlídek.

Slalomářská Mekka. Slyšel jsem hukot a bál se vyjít ze stanu, culil se Přindiš

„Myslím, že jsem se potýkala se spoustou problémů, které nechci teď rozebírat. Jsem hrdá, že jsem to sjela a že to mám za sebou. Pocity se střídají. Po včerejšku tam byly slzy. Od začátku sezony toho bylo moc. Určitě mi to pomůže do budoucnosti, vrátím se silnější,“ dodala závodnice, která na květnovém ME v Liptovském Mikuláši získala tři medaile včetně titulu v Extreme Kayaku.

Loni stříbrný z OH v Tokiu Lukáš Rohan byl po vypadnutí v semifinále hodně zklamaný. Třikrát chyboval a skončil také devatenáctý. „Loni v Bratislavě jsem se třemi šťouchy postoupil, ale to byla spíš výjimka potvrzující pravidlo. V podstatě je to nemožné. Mně nevyšel vršek, tam mi to moc nejelo,“ krčil rameny.

Heger má zážitek do konce života

Jednadvacetiletý Heger zažil boj o medaile na seniorském MS poprvé. Jel v rámci svých možností, ovšem soupeři byli nepatrně rychlejší. Navíc se nevyvaroval doteku branky. „Bylo to neuvěřitelné. Tady v Augsburgu, kde byla tak neuvěřitelná kulisa, jsem si moc hrozně užil. Je to zážitek zážitek do konce života,“ vykládal.

„Nemůžu říct, že jsem měl úplně medailová očekávání, ale na pódium bych samozřejmě hrozně rád stál. Jak loni vyhrál Váša, a tak víme, že na medaili máme, ale musí se všechno sejít. Dneska bohužel v závěru přišly chybičky, tak si myslím, že si medaili musím ještě počkat,“ pokračoval.

Mladší ze sester Satkových čtyřikrát rozkývala zavěšené tyče a na lepší umístění tak nemohla pomýšlet. „Hrozně mě mrzí, že jsem to zakončila takhle. I kdybych nebyla na medailové pozici, s menším počtem chyb bych byla spokojená,“ líčila za cílem.

Vítek si titul moc zaslouží. Jezdil tu skvěle, říká o svém přemožiteli Prskavec

„Zkrátka jsem si to nepohlídala a v konci mi možná trochu došly síly. Možná jsem se víc soustředila na další brány a zapomněla jsem si hlídat ty, ve kterých jsem právě byla. A jak člověk začne takhle přemýšlet, už to není ono. Ale tak to prostě je. Bojovat se musí až do konce, ať to stojí, co to stojí,“ přemítala.

K nesmírné radosti domácího publika vyhráli Němci. Sideris Tasiadis ke stříbru a bronzu z olympiád přidal premiérové zlato z MS, Andrea Herzogová navázala na prvenství z roku 2019. Australská hvězda Jessica Foxová, olympijská vítězka a čtyřnásobná mistryně světa, skončila druhá stejně jako jako o den dřív v závodě kajakářek.