Tento desetinásobný mistr republiky v U-rampě teď po neštěstí leží ve vážném ale stabilizovaném stavu v nemocnici. Dvojnásobnému mistrovi republiky a trenérovi Šárky Pančochové Martinu Černíkovi přišla zpráva o tragédii jako scéna ze špatného filmu.

„Ráno jsem otevřel facebook a nevěřil jsem svým očím. Je to obrovská tragédie, ale asi také souhra nešťastných náhod. Ale nejsem ten, kdo by spekuloval, co se na místě stalo,“ řekl muž, který na Aljašku také za adrenalinovým sportem heliskiing občas cestoval: „Heliskiing je krásná, ale nebezpečná aktivita. Jezdí se za ní na ty největší světové hory, ale Aljaška je asi top. Jsou tam krásné hory a sjezdy, ale je to tam velmi nebezpečné. A to jak při sjezdu, tak i při tom samotném létání helikoptérou.“

Podle Černíka se již v minulosti stalo, že helikoptéra, která dosedala na strmý terén hor, smrtelně lopatkou někoho zasáhla.

„Ale, že by spadla, tak to jsem neslyšel takových dobrých dvacet let. Většinou tam spadne lavina, ale helikoptéry jsou tam pod velmi přísným technickým dohledem. Sám jsem tedy zvědavý na to, co se tam vlastně stalo. A teď zrovna tohle, když je v ní česká výprava a nejbohatší Čech,“ dodal Martin Černík, který právě na Aljašce přišel před lety o kolegu, kterého zabila lavina.

„Tady u toho případu můžeme jen spekulovat, co se stalo, jestli za tím stálo počasí, chyba pilota či závada na stroji. Je to velmi smutná událost,“ dodal muž, který je rád, že alespoň přežil právě jeho kamarád a česká snowboardingová osobnost David Horváth.

„David je legenda. Pro freestyle udělal v minulosti strašně moc a i pro mě je velká inspirace. Doufám, že se z toho David dostane. On je prostě neuvěřitelný a má za sebou spoustu zranění. Dal našemu sportu opravdu hodně. Měl zlomenou páteř, těžký pád na motorce, stovky jiných zranění: vždy se vrátil a dával všem okolo sebe sílu a radost. Tak doufám, že se mu to podaří i v tomto případě,“ dodal.