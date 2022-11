Pro upřesnění - 70.3 Ironman se skládá ztěchto triatlonových disciplín: 1,9 km plavání, 90 km cyklistika a 21,1 km běh. A to „železný muž“ Honza Tománek zvládl v americkém St.Georgev čase 5:45:33.

„Vážím si toho, že jsem se nikdy nevzdal. Když se ohlédnu do minulosti, mrazí mě trochu v zádech, ale o to víc mám radost z toho, co jsem dokázal,” bilancuje svou cestu lemovanou třetím triumfem.

Mladičká hrdinka. Al-Khawaherová se na Saúdských hrách zapsala do historie

Závod označil jako nesmírně náročný. „Ranní teplota čtyři stupně přetrvávala až do poloviny závodu. K tomu kopcovitá cyklistika a běh. Byla to smrtící kombinace a extrémní zážitek…“ říká v Tománek.

„Plavání bylo při rozednění ikonické. Atmosféra, barvy, nádhera. Vzhledem k teplotě vzduchu jsem zvolil dlouhý neopren, který sice nemám nejradši, ale rozhodovat měla především cyklistika, takže volba byla jasná - tepelný komfort,” vypráví Tománek, který vodu opustil jako první v čase 37 minut.

První společný titul na písku. Zlato chutná velice sladce, juchá Hermannová

Cyklistická část s převýšením 1000 metrů nebyla tempově plynulá. „V rychlých sjezdech jsem jen stěží udržoval plánovaný výkon, ale na trati jsem nechal vše. Dominantní výjezd Snow Canyonem jsem si užil a cítil se silný,” popisuje pětatřicetiletý závodník, který díky času 3:27:11 splnil jako jediný časový limit a přiblížil se vysněnému cíli.

Do závěrečné disciplíny dal všechno. „Zaběhl jsem docela slušný čas 1:28:50. Samozřejmě to nelze srovnat s nejrychlejšími závody, ale výkonu si vážím. Byl totiž mnohdy na limitu technických možností běžecké formule,” dodává šampion, který obhájil vítězství z let 2017 a 2018.