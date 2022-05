Kreuziger vede své dcery ke sportu. Nejsem rodič, který by trenérovi radil, říká

"Chtěl jsem jít do úniku a zajet výsledek. Vždycky, když je Mortirolo, tak se těším. Na Mortirolu jsme museli bohužel dotahovat, pak jsem měl problémy s řazením a ve sjezdech křeče. Bylo to utrpení, ale strašně jsem to vítězství chtěl," řekl Hirt v televizním rozhovoru.

Už na začátku etapy se pustil do úniku, pak doháněl ve skupině osmičku uprchlíků a během cesty do obávaného průsmyku Mortirolo se dotáhl zpátky na čelo. Rozhodl v posledním stoupání na Santa Cristinu. "Utrhl" Alejandra Valverdeho s Hughem Carthym, pak i Lennarda Kämnu a Arensmana a vedení v závěrečném sjezdu na mokrém asfaltu udržel.

"Věděl jsem, že v prudším úseku (posledního stoupání) musím útočit. Kämna měl náskok, ale když to nezkusíte, tak nevíte, na čem jste. Jsem šťastný," dodal Hirt, jenž v únoru ovládl Kolem Ománu a po šesti letech vyhrál etapový závod. Na Giru startuje popáté.

V růžovém trikotu lídra Gira zůstal Ekvádorec Richard Carapaz, Hirt na něj ztrácí necelých osm minut. Ve středu čeká peloton další horská etapa se startem v Ponte di Legno. Závod skončí v neděli. Hirtovým maximem v konečném pořadí je dvanáctá příčka z roku 2017.