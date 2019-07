„Jménem WBSC a světového softballu obdivuji práci odvedenou Českou softballovou asociací a všemi místními partnery,“ prohlásil Tommy Velasquez, předseda softballového oddělení WBSC. Dříve se mužské softbalové mistrovství světa objevovaly spíše na Novém Zélandu, Kanadě, několikrát turnaj hostily i Spojené státy americké. Evropskou pořadatelskou premiéru si pochvalovali také hráči. „Jsem rád, že se šampionát koná v Evropě, je to příjemná změna. Turnaj je velmi dobře zorganizovaný,“ prohlásil Australan Adam Folkard. „Celkově jsem příjemně překvapený, místo konání je úžasné a atmosféra okolo hřiště je uvolněná,“ hodnotil Christopher Bann z Jihoafrické republiky.

Dohromady na šampionát zavítalo přes 30 tisíc diváků. „S návštěvností jsme velice spokojeni, předčilo to naše očekávání. Zároveň jsme nadšení z toho, jak moc se o softbalu mluvilo, jakou pozornost náš sport poutal. Lidé, kteří se běžně zajímají o fotbal, se bavili o našich nejlepších hráčích a fandili jim,“ dodala za organizační tým Helena Novotná.

Atmosféru si užívali také reprezentační softbalisté. „Bylo to fantastické. Zažil jsem už hodně šampionátů, ale tohle bylo o level lepší. Jsem rád, že jsme světu ukázali, že umíme pořádat takové akce. Lidi byli skvělí, fandili, i když se nedařilo,“ prohlásil David Mertl, kapitán českého týmu. „Byla to nejlepší akce, na které jsem se zúčastnil. A to ze všech hledisek – fanoušci, emoce, tým, výkony. Bylo to úžasné.“

Havlíčkův Brod hostil šampionát osm dní a během osmi hracích dnů navštívilo Hippos arénu 8482 diváků. „Víc lidí zatím v Brodě v součtu na žádný jiný softbalový turnaj nepřišlo. Dosavadní rekord držel loňský evropský šampionát, kdy do softbalové arény přišlo celkem 5890 fanoušků. Zároveň platí, že přinejmenším v posledních letech se tak vysokými návštěvami nemohli pyšnit ani pořadatelé jiných akcí, které se ve městě konaly,“ řekl Jiří Uhlíř z české softballové asociace.

Také v národním týmu byla výrazná havlíčkobrodská stopa. Čechy totiž během celého šampionátu táhl nadhazovač Hrochů Michal Holobrádek.