Hirt pojede Sazka Tour. Českou jedničku vyzve i obhájce loňského prvenství Zana

To je lákadlo pro fanoušky! Momentálně nejlepší český silničář Jan Hirt pojede nejprestižnější tuzemský etapový podnik. Na závodě Sazka Tour, který se koná tento týden od čtvrtka do neděle v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, potvrdil účast jezdec týmu Intermarché Wanty Gobert Matériaux. Doplnit by ho měli i týmoví kolegové Domenico Pozzovivo z Itálie a Estonec Rein Taaramäe.

Jan Hirt | Foto: se svolením Andrey Mrázek Kmentové.