Jan Hirt bude prvním českým cyklistou v pelotonu Tour de France po třech letech. Třiatřicetiletý rodák z Třebíče je v nominaci belgického týmu Soudal Quick-Step, jehož hlavní hvězdou bude Belgičan Remco Evenepoel.

Jan Hirt | Foto: Jaroslav Svoboda - jsphoto.cz

Hirt si nominaci na Tour de France, která začíná v sobotu, vysloužil i díky povedeným výkonům na květnovém Giru d'Italia, kde skončil celkově osmý. Na start "Staré dámy" se postaví podruhé. Premiéru absolvoval před čtyřmi lety, kdy dojel na 67. místě. Posledním českým účastníkem Tour byl v roce 2021 Petr Vakoč.

V týmu Quick-Step figurují vedle Hirta a Evenepoela také Belgičané Yves Lampaert, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Španěl Mikel Landa, Ital Gianni Moscon a Dán Casper Pedersen.

"S Remcem a Mikelem můžeme bojovat o dobrý výsledek v celkové klasifikaci. Mikel má spoustu zkušeností stejně jako mnoho našich jezdců. Dohromady tvoří docela silný a vyrovnaný tým," řekl sportovní ředitel Tom Steels.

Jeden z nejnáročnějších ročníků

Stojedenáctý ročník Tour de France začne v sobotu ve Florencii. Po 21 etapách a takřka 3500 kilometrech vyvrcholí 21. července netradičně mimo Paříž, časovkou v Nice.

"Při pohledu na trasu můžeme říct, že to bude jeden z nejnáročnějších ročníků za poslední roky. Musíme být koncentrovaní a předvést to nejlepší, abychom dosáhli dobrých výsledků. Tomuhle týmu věříme a věříme i tomu, co letos v červenci dokáže," doplnil Steels.