Jedná se o historický úspěch. Dva mistry světa v této disciplíně má ČR poprvé. Zatímco pro zkušeného Slavíka jde už o třetí titul v kariéře (předtím zazářil v letech 2010 a 2014), Hájková se dočkala poprvé a navázala na zlaté vavříny (2018 a 2019) Romany Labounkové, která už kariéru ukončila.

„Mistry světa už jsme několikrát měli, ale ještě nikdy dva najednou,“ líčil nadšeně reprezentační trenér Milan Suchomel. „Tomáš je po nemoci, po každé jízdě byl úplně vyřízenej… Vypadalo to, že už další nedojede. Ale zvládl to fantasticky…“

Zkušený Slavík zajel v kvalifikaci třetí čas. „Byla to změna. Celých šest let, kdy jsem byl vždycky super fit, jsem kvaldy vyhrával a byl jsem ten, koho ostatní naháněli. Teď jsem se já stal tím lovcem,“ vykládal Slavík.

Nekonečných posledních 50 metrů

Před pár týdny prodělal covid, takže jeho příprava vzala za své. „Dost mě to semlelo. Věděl jsem, že je moje tělo na prd… První jízdy jsem se snažil šetřit, ale myslel jsem si, že každou chvíli vypadnu,“ popisoval průběh závodu.

„Na startu jsem měl 155 tepů a nebylo to vůbec dobrý. Když jsem ale zjistil, že los na finále není tak špatnej, řekl jsem si, že se musím zmáčknout,“ prozradil čtyřiatřicetiletý borec za cílem.

„Nejel jsem žádnou jízdu na jistotu, dal jsem do toho všechno. Posledních padesát metrů ve finále pro mě bylo nekonečných, přišlo mi, že to jedu snad hodinu… Chtěl jsem se rozbrečet, bylo to pro mě absolutně nečekaný a jsem strašně šťastnej a dojatej,“ sypal ze sebe nejúspěšnější český fourcrossař všech dob.

Nezastavil ji ani defekt v kvalifikaci

Mezi ženami slavila nečekaný titul Michaela Hájková. „Před dvěma lety byla Míša můj tip jako nástupkyně Romany Labounkové a jsem moc rád, že jsem se nemýlil,“ usmíval se reprezentační kouč.

Přitom Hájkovou v kvalifikaci postihl defekt. „Proto jsem neměla pořádné srovnání se soupeřkami a nevěděla, jak na tom jsou,“ prozradila šampionka.

Samotný závod jí však skvěle sednul a neustále postupovala. Ve finále si hned po startu vybojovala první místo a udržela ho až do cíle. „Je to neuvěřitelné, vůbec nemám slov. Největší úspěch mojí kariéry. Absolutně jsem to nečekala,“ přiznala Hájková.