Třiačtyřicetileté vzpěračce umožňují start v ženské kategorii regule Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který v roce 2015 změnil pravidla. Transsexuálové nově mohou na olympiádě startovat, pokud jejich hladina testosteronu nepřekročí povolenou hranici.

„Když jsem si před třemi lety zlomila ruku, bylo mi sděleno, že moje sportovní kariéra pravděpodobně skončila. Ale vaše podpora a povzbuzení mě přenesly temnotou. Jsem vděčná za podporu a dojatá laskavostí, kterou se mi dostalo od Novozélanďanů,“ pronesla Hubbardová poté, co byla schválena její nominace do Tokia.

Hubbardová vzpírala už jako muž pod jménem Gavin Hubbard. Dokonce vytvořila juniorský rekord v trhu i nadhozu. V roce 2013 se rozhodla pro změnu pohlaví a začala soutěžit mezi ženami. Na mistrovství světa 2017 získala stříbro. O rok později ji ale přibrzdilo vážné zranění. Po návratu vyhrála v roce 2019 zlatou medaili na Pacifických hrách v Samoe.

Kritici tvrdí, že Hubbardová má oproti ostatním vzpěračkám nespornou biologickou výhodu. Belgická soupeřka Anna Vanbellinghenová to označila za špatný vtip. „Plně podporuji transsexuální komunitu, princip inkluze by ale neměl být na úkor jiných. Každý, kdo trénuje vzpírání na vysoké úrovni, ví, že tato situace je nespravedlivá jak ke sportu, tak ke sportovcům. Je to bezmoc,“ stěžovala si Vanbellinghenová.

„Jedná se o chybnou politiku MOV, který umožnil účast v ženské kategorii biologickému muži, který se identifikuje jako žena,“ přidala se k zástupu kritiků advokační skupina Save Women’s Sport Australasia.

Novozélandská vláda i nejvyšší sportovní orgán vyslovily Hubbardové podporu. „Uznáváme, že genderová identita ve sportu je vysoce citlivá a složitá otázka vyžadující rovnováhu mezi lidskými právy a spravedlností na hřišti. Ale kromě toho, že byla Laurel jednou z nejlepších na světě, splnila kritéria pro transsexuální sportovce,“ uvedla výkonná ředitelka Novozélandského olympijského výboru Kereyn Smithová.