"Tři generace hráčů připravovaly cestu pro tento úspěch. Dnes naši mladí vědí, že když budou trénovat a půjdou si za svým cílem, mohou porazit kohokoliv na světě,“ prohlásil Gabriel Waage, předseda České softballové asociace.

Jednou z klíčových rolí sehrál na šampionátu Jakub Osička, který zaznamenal 84 strikeoutů a stal se nejlepším nadhazovačem celého turnaje. Také během utkání o bronz exceloval, když čtyři směny nedovolil argentinským softbalistům obsadit metu. To čeští mladíci argentinského nadhazovače kontaktovali a ve druhé směně udeřili. Při dvou autech obsadili čeští pálkaři dvě mety a kapitán týmu Vít Kočí stáhl tvrdým odpalem do levého pole Tadeáše Kalčeva pro první bod. Oblíbená útočná varianta českého týmu při první a třetí metě obsazené vyústila v druhý bod, když doběhl Jan Voráček.

Zbytek zápasu byl již v režii nadhazovačů. V sedmé směně korunoval svůj skvělý výkon Jakub Osička, který dva pálkaře vyřadil strikeoutem a třetí aut zahrál příhozem na první metu a odstartoval euforii českého týmu. „Byl to nejtěžší zápas na turnaji. Ať už bylo jakékoliv skóre, museli jsme zvládnout nervy a udělat poslední krok. Dokázali jsme hrát nejlepší softball proti nejlepším týmům na světě, jak jsme si slíbili. Šli jsme si za tím a dřeli jsme,“ prohlásil břeclavský rodák Osička.

Sestřih utkání o bronzové medaile:

Češi v Novém Zélandu porazili Kanadu (9:2), JAR (7:0), Singapur (6:3) a s nejsilnějšími týmy skupiny – Austrálií i Argentinou, prohráli jen těsně 3:4. V nadstavbové části pro šest nejlepších nejprve vyřídili Nový Zéland 8:2, bronzový tým z minulého MS, a Guatemalu 10:0. V posledním utkání nadstavby s Japonskem Češi prohráli 8:1. „Máme velmi silnou osu nadhazovač – zadák, pálkařsky jsme se také prosadili a týmový duch byl velmi dobrý. K lepším pozicím do dalších let nám na nejlepší týmy chybí už jen malé krůčky. Věřím, že je postupně splníme,“ prohlásil Ondřej Stroner, hlavní kouč české juniorky.



Do nejlepší sestavy celého mistrovství světa juniorů se ještě prosadil vedle nadhazovače Osičky první metař Adam Bucher.