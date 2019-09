Černí andělé si vypracovali po poločase sedmibrankový náskok. Turkyně ale ručník do ringu nehodily. Ve druhém dějství zapracovaly na dramatu a dokázaly se přicvaknout na rozdíl dvou branek, když Most lehce vypadl z role. Naštěstí ne na dlouho. Série proměněných rychlých útoků a stále lehký náskok se ukázaly jako rozhodující. Turkyně už na obrat neměly síly.

„Tušily jsme, že doma by se nám postup mohl povést, ale také jsme věděly, že soupeři jsou na skvělé a dobré úrovni. Bylo to hodně náročné, ale zvládly jsme to,“ byla spokojená brankářka Dominika Müllnerová, která před šesti lety v podobné atmosféře slavila zlato v evropském Challenge Cupu. „Je to velký úspěch zahrát si Ligu mistrů a navíc, když víte jaká nás čeká skupina,“ doplnila Müllnerová. A má pravdu. Na Mostečanky ve snové soutěži čeká maďarský veleklub a trojnásobný vítěz Ligy mistrů Györ. „To je jako když ve fotbale přijede Barcelona,“ glosovala mostecká brankářka. Andělé se pak utkají ještě se švédským Sävehofem a slovinským Mercatorem. Hrát se ale bude na chomutovském zimním stadionu, protože mostecká hale přísným regulím vrcholné evropské soutěže nevyhovuje.

„Těžily jsme ze skvělé letní přípravy. Řekly jsme si, že dnes začínáme od začátku, že musíme stále hrát, stále tahat a budeme čekat, kdy se soupeř zlomí. Byl to vyrovnaný zápas, ale postupně začaly protihráčkám ubývat síly a my zvýšily náskok. Ve druhém poločase jsme si daly za cíl, že do nich musíme znovu vletět. Lehce nám tam haproval útok, měly jsme tam nějaké technické chyby a toho soupeř využil. Naštěstí jsme se dokázaly ještě vzpamatovat a dotáhnout to k výhře,“ hodnotila vytáhlá spojka Alica Kostelná.

„Možná nám to ještě nedochází v jaké jsme uforii, ale je to obrovská radost. Pokusíme se něco uhrát i v základní části Ligy mistrů. Já jsem snad po pěti nebo čtyřech operacích ramene a tohle byl poslední pokus si prodloužit kariéru a ono to teď fakt krásně vyšlo,“ rozplývala se pivotka Michaela Borovská, která chtěla nedávno pro zdravotní potíže končit s házenou. Přemluvili jí a teď se před Borovskou a jejím týmem otevírá brána k nablýskané Lize mistrů.