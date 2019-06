Mistr první ligy Legata Hustopeče i dva týmy pod ní postup do extraligy odmítly, řada přišla na Maloměřice. „Bylo pro nás velké překvapení, že extraligu nepřijaly Hustopeče nebo Strakonice. Museli jsme se narychlo rozhodnout. Svolali jsme i všechny hráče, abychom se s nimi pobavili a rozhodli jsme, že do nejvyšší soutěže půjdeme,“ přiblížil trenér výběru Vít Musil.

Brněnský klub teď čeká nebývale hektické léto. Co nejrychleji potřebuje vytvořit kádr i podmínky, které jej učiní konkurenceschopným pro nejvyšší soutěž. „Museli jsme pozměnit letní přípravu, protože extraliga začíná o pár týdnů dřív než první liga. Chceme kádr posílit o pár hráčů a pracujeme na vytvoření profesionální kondiční přípravy. Nejvyšší soutěž zkrátka vyžaduje větší úsilí,“ podotkl Musil.

Maloměřice



Sezona 2018/2019 v 1. lize:



Počet zápasů: 20

Bilance zápasů: 13 výher, 7 proher

Počet bodů: 26

Skóre: 553:538

Umístění v tabulce: 4. místo

Výstrahou pro brněnský tým je počínání Litovle ve skončené sezoně extraligy, v níž nováček nejvyšší soutěže paběrkoval, za celou sezonu vyhrál jen tři duely a sestoupil. „To už občas bývá úděl nováčků, protože vždy zažívají velký výkonnostní skok. Hlavně nechceme udělat ostudu. Musíme hrát na hranici nebo nad hranicí svých možností,“ burcoval zkušený brankář celku Michal Mazač.

Čtyřicetiletý gólman byl jednoznačně pro variantu postup do nejvyšší soutěže. „Zahrát si extraligu jsme chtěli v horizontu několika let, díky nastalé situaci se vše uspíšilo, ale byl by nesmysl, si ji nezkusit. Nemáme co ztratit, nejhorší, co se může stát, je, že znovu sestoupíme. Ale máme hodně mladý tým a hráče extraliga dost posune,“ prohlásil Mazač.

Nejvyšší soutěž s sebou přináší i zvýšený nárok na přípravu hráčů. Maloměřice v tomto smyslu budou jako nováček v nevýhodě. „Nemáme na to, abychom byli profesionální tým, ale co se týče herní stránky, nezaostáváme za ostatními o tolik. Hlavní rozdíl mezi námi a extraligovými kluby je především v tréninku. Na extraligové úrovni už je třeba do všeho investovat víc času. Vynasnažíme se podmínky nastavit tak, abychom co nejlépe rytmus nejvyšší soutěže zachytili,“ podotkl trenér celku.

Postup Maloměřic do extraligy znamená, že fanoušci házené v Brně uvidí městské derby nováčka s Královým Polem. „Určitě to bude hodně zajímavé pro diváky. A budeme jediné město v Česku, kde se aktéři zápasů dostanou na extraligový duel šalinou,“ smál se Mazač, jenž si v minulosti zahrál i v Králově Poli.

Maloměřice se snaží s větším brněnským klubem domluvit na spolupráci. „Sedli jsme si s nimi, protože nejdeme do extraligy jako rival, který chce škodit nebo přitížit. Naopak pokud to půjde, chceme spolupracovat a být partnery,“ mínil Musil.