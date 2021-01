Po fiasku s průzkumem popularity jednotlivých odvětví Milan Hnilička, šéf Národní sportovní agentury, znovu rozděluje tuzemskou scénu. Vždyť proti sobě stojí Sparta se Slavií a fotbalová asociace či šéfové svazů i vlivné politické figury Jakub Janda a Miroslav Jansta.

Dříve sportovci, nyní politici. Jakub Janda (vlevo) a Milan Hnilička. | Foto: Deník / Klára Cvrčková

Může za to Hniličkův sobotní výlet na party do Teplic, kde se zúčastnil oslavy šedesátin severočeského šíbra Petra Bendy. V době koronavirové to byl opravdu nápad za velké peníze. Možná i za těch 11,7 miliardy korun, které by měla Hniličkova agentura rozdělovat na dotacích.