Od narození dcery si užívá klidnější způsob života, ale sport je součástí jejího každého dne. „Ani mi není líto, že nejedu do Tokia. Naopak se těším na roli fanouška a budu všem našim sportovcům držet palce.“

Co pro vás znamená olympiáda?

Olympijské hry jsem doma sledovala už od mala a nejvíc mě bavilo slavnostní zahájení. Vždy, když jsem pak byla na olympiádě, chtěla jsem zahajovák jít se sportovci pod českou vlajkou. My v tenisu reprezentujeme naši zemi téměř každý týden, hry ale sleduje mnohem víc lidí. Sice se traduje, že pro tenisty to není srovnatelné s grandslamem, já osobně jsem to tak nikdy neměla. Pro mě má olympiáda obrovskou hodnotu a chvíle, kdy nám s Bárou Strýcovou dávali medaile na krk, patří k mým životním momentům. Doufám, že nás třeba Bára Krejčíková s Katkou Siniakovou napodobí a my to v Brně pořádně oslavíme.

Proč jste se stala ambasadorkou Olympijského festivalu v Brně?

Projekt Olympijských festivalů je pro mě skvělou cestou, jak můžu sdílet olympijskou atmosféru a být v kontaktu jak se sportovci, tak s fanoušky. Doufám také, že společně dokážeme inspirovat děti k pohybu a možná si i já najdu nový sport, protože nabídka bude opravdu obrovská. Určitě si chci vyzkoušet lezeckou stěnu a pak držet palce Adamovi Ondrovi. Schválně se zaměřte na to, kolik skvělých sportovců bude na hrách v Tokiu z Jihomoravského kraje nebo přímo z Brna!

Velkým tématem Olympijských festivalů je udržitelnost celého projektu. Vy jste se stala členkou týmu WTA, který řeší udržitelnost v rámci tenisových turnajů. Jaké změny navrhujete?

Obrovské téma je voda. Asi jste si všimli, že na turnajích tenisté dostávají během zápasu malé lahvičky a spotřeba je velká. Proto například navrhujeme, aby na kurtech byly barely s vodou a tenista na začátku zápasu dostal lahev, kterou si bude doplňovat. Stejně to bude fungovat i na Olympijských příměstských táborech, kde děti dostanou lahev a možnost si ji kdykoliv doplnit.

Jak důležité jsou pro vás olympijské hodnoty?

Ve své kariéře jsem několikrát zažila nesportovní chování, ale často i nečekané fair play momenty. Nejen ve sportu, ale v každodenním živote jsou hodnoty strašně důležité. Respekt a přátelství, i to jsou olympijské hodnoty, které já mám v sobě. Je skvělé, že společně s Českým olympijským výborem můžeme hodnoty šířit pomocí vzdělávací zóny a oslovit tak co největší počet dětí.