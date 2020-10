"Reálné to je, protože jsme vyslali klubům předběžnou informaci a vyslali jsme ji z toho důvodu, že vše může mít rychlejší spád. Pokud se shodneme na podmínkách," řekl ředitel extraligy Josef Řezníček ČTK. Na jeho krok jako první upozornil server iSport.cz.



Představitelé Ligové fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže, jednání oficiálně nekomentují. Podle informací ČTK v minulých dnech LFA všechny prvoligové kluby informovala o tom, aby tréninky směřovaly k případnému restartu ligy 31. října a 1. listopadu. Druhá liga by pak mohla znovu začít o týden později.



Řezníček zástupce extraligových hokejových klubů o možnosti začít hrát již v příštím týdnu informoval i s ohledem na fakt, že řada týmů se chystá jezdit trénovat do zahraničí. Pokud by se hrálo v Česku, bylo by to zbytečné. Nejdříve ale hokejisté musejí od ministerstva zdravotnictví získat povolení připravovat se v halách, což je v současnosti zakázané.

"Momentálně nedokážu odhadnout, kdy se rozhodne. Ale předpokládám, že pokud jsme si vymezili nějaký čas, aby kluby mohly plnohodnotně trénovat, tak bychom potřebovali stanovisko minimálně do pondělí. Pokud by se rozhodovalo déle nebo se možnost trénování spustila v delším horizontu, tak se budeme posouvat i v našem plánovaném startu a budeme muset korigovat rozpis," uvedl Řezníček s tím, že před začátkem soutěže by mužstva měla na přípravu sedm dní.



Fotbalisté na rozdíl od hokejistů nemají omezenou přípravu a nadále ve venkovních prostorech mohou trénovat v obvyklém počtu. Liberec, Sparta a Slavia mohou hrát v základní skupinách Evropské ligy, do kterých vstoupí dnes.



Jednou ze základních podmínek, kterou budou muset kluby splnit, je pravidelné testování na nemoc covid-19. Jako dosud jediní v Česku byli testovaní před každým zápasem prvoligoví fotbalisté. "Je to jedna z podmínek a o tom se právě jedná. Říkali jsme, že je to velice složité testovat. Padají ale alternativní návrhy a o těch se vyjednává," uvedl Řezníček.

Obě soutěže nyní zároveň pracují na úpravě termínových kalendářů. Podle dřívějšího vyjádření předsedy LFA Dušana Svobody se fotbalistům s největší pravděpodobností zkrátí zimní přestávka. Jarní část přitom už tak měla začít nezvykle brzy, na konci ledna.



Hokejisté poté například počítají s tím, že by se extraliga hrála i na začátku listopadu v reprezentační přestávce. "Zatím máme informaci od trenéra reprezentace, že našich hráčů nebude využívat, protože nemají kde trénovat," uvedl ředitel extraligy. Kouč národního týmu Filip Pešán oznámí složení výběru pro turnaj Karjala příští týden, podle všeho by jej měli tvořit jen hráči ze zahraničních soutěží.