„Některým spolužákům přijde krasojízda jako něco nového, neokoukaného,“ říká Kateřina Návojová. „Ale máme taky spolužáka, který si myslí, že by to zvládl předvést každý. Když jsme mu kolo půjčili, ani na něj pomalu nenasedl,“ usmívá se Kateřina, která také nemůže uvěřit tomu, že byla společně se svou dlouholetou kamarádkou a „spolujezdkyní“ oceněna v talentové přehlídce pro mládež za Zlínský kraj Zlatý oříšek.

„Za týden trénujeme tak čtyři, pět hodin. Někdy trénujeme i během víkendu, pokud nejsou závody,“ vypočítávají dívky, které v současnosti spadají do kategorie žákyň. „Občas ale děláme na tréninku blbiny,“ přiznává Tereza Buršíková.

„Pády vypadají hrůzostrašně, ale zranění se nám naštěstí vyhýbají,“ dodává Tereza Buršíková, která by se chtěla sportu i do budoucna věnovat. „Nechci zahodit něco, co mě baví a v čem jsem zřejmě dobrá. Něco jsme tomu už obětovali,“ doplňuje.

Disciplína náročná fyzicky i psychicky

Cyklistická krasojízda je náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. „Když jedeme ve dvojici, je to samozřejmě obtížnější. Dvojice si musí sednout. Musíte mít v tom druhém oporu, důvěřovat si,“ vysvětluje Kateřina, kterou ke sportu přivedla kamarádka Tereza Buršíková. Holky cítí ve svých rodičích velkou podporu.

„Bez nich bychom nebyly tak úspěšné. O víkendech se mnou chodí táta trénovat,“ děkuje rodičům Tereza Buršíková. Otec Radim Buršík ji však mírní. „Nechodím s ní trénovat. Jen na ni chodím dohlížet. Když na tom kole dělá takové opičiny, tak ji nemůžu nechat samotnou. Potřebuje dozor,“ vysvětluje otec svou angažovanost.

Ačkoliv holky trénink zatím zvládají samy, na závod s nimi stále musí rodiče. „Při sezoně jsou každý týden závody. Jezdí se po celé republice. Nejvíc Brno, Ostrava, Zlín, ale výjimkou není ani Praha. Lokalit, kde se závodí mnoho není. Jako rodiče se v řízení střídáme,“ přibližuje průběh sezony otec Radim.

Cyklistická krasojízda není podle Buršíka příliš finančně nákladná. „Holky závodí pod Sokolem. Takže platíme pouze členské příspěvky a sportovní oblečení. Kola jsou zapůjčená od klubu,“ vysvětluje Buršík. „Pokud bychom je měli pořizovat, stálo by jedno asi 50 tisíc korun. Kola jsou vyráběná na míru, výrobců není mnoho,“ říká Buršík.

„Je to paráda, jak dcera jezdí. Ale já mám vždy kritické oko,“ usmívá se pyšný otec.

Cyklistická krasojízda je jedno z odvětví cyklistiky spadající do odvětví sálové cyklistiky. Skládá se z těchto disciplín: krasojízda jednotlivců, dvojic a čtveřic (dále i šestic, čtveřic a šestic jednokolek, avšak tyto disciplíny nesoutěží na této úrovni).