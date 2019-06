Odházel jste celé utkání, které se dostalo do prodloužení. Jak fyzicky náročné to bylo?

Ano, bylo to těžké, zápas byl dlouhý. Od půlky, kdy to bylo vyrovnané, jsem to už nevnímal. Chtěl jsem opravdu odházet a nestřídat. Člověk je v transu, lidi ho ženou dopředu. I když jsem byl čím dál více unavený, tím, jak mě hnali lidi dopředu, tak jsem si věřil pak na každého pálkaře.

Vnímal jste podporu fanoušků, kterých do Svoboda parku v pražských Bohnicích dorazilo opět kolem tří tisíc?

Po každém nadhozu lidé křičeli, fandili nám. Bylo vidět, že chtěli striky. Já okolí často nevnímám, včera to ale nešlo přehlédnout. Bylo to úžasné, vnímal jsem jejich podporu každou vteřinu.

V nastavené poslední směně jste ale byl pod velkým tlakem. Mexičané obsadili všechny mety a do konce scházely dva outy. Vy jste ale následující dva pálkaře vyřadil strikeoutem, což bylo klíčové…

Nepřipouštěl jsem si, že se jednalo o kritickou situaci. Soustředil jsem se hlavně na pálkaře, na souboj. Podařilo se. Snažil jsem se míče hodně házet dolů, zařazovat také pomalejší nadhozy. Ve čtvrté a páté směně jsem zařazoval hodně stoupáků. Víme, že jsou totiž hodně švihaví. Podařilo se nám je přelstít.

Byl to nejlepší zápas v kariéře?

Je fakt, že před takovou úžasnou kulisou jsem nikdy nehrál. Zároveň ten zápas byl pro nás hodně důležitý – kdybychom s Mexikem prohráli, zkomplikoval by se postup do play-off pro nás. Určitě se jednalo o jedno z nejlepších utkání mé kariéry.

Trefy do soupeře nebyly záměr

Během večera se vám podařilo nechtěně trefit dvakrát jednoho mexického hráče. Rozhodilo vás to?

Nebylo to vůbec příjemné, rozhodně jsem to nechtěl. Ale naše taktika byla právě na tohoto pálkaře házet blízko jeho těla. To, že jsem ho dvakrát trefil, byla spíše náhoda než záměr.

Co plánujete na Japonsko, se kterým se utkáte dnes večer?

Víme o nich, že jsou hodně strojoví a šikovní. Pokud se nám podaří zahrát tak jako včera, tak věřím, že vyhrajeme.

Nahazoval jste proti Novému Zélandu, včera proti Mexiku, určitě se objevíte také v dalších zápasech. Jak je to možné, že zvládnete hrát několik dní za sebou? Tohle je v baseballu nemyslitelné, tam potřebují hráči několik dní čas na regeneraci…

Je to dané tím, že softbalový nadhoz zespodu nezatěžuje tělo tak jako prudké nadhozy v baseballu, které ničí zejména rameno. Zároveň mi to vyhovuje, protože jsem rád v zápřahu.

Jste známý tím, že jste skautem a vedete oddíl. Už dorazili vaši svěřenci na stadion?

Vůbec nevím. Ale na mobil mi přišlo asi sto zpráv. Pravděpodobně mě mí svěřenci gratulovali.