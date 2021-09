Zápasy youtuberů, raperů, zápasníků MMA, comebacky šampionů… Škála boxerských zápasů a exhibic je vskutku rozličná a nevšední. Na sobotním galavečeru CoreSports Fight Night 3 v Dubaji bude k vidění další pikantérie.

Několikanásobný nejsilnější muž na světě Hafthor Björnsson, který drží rekord v mrtvém tahu (501 kg), si to mezi šestnácti provazy rozdá s Devonem Larratem. To není nikdo jiný, než bývalý mistr světa v páce. Původně měl Thor bojovat s dalším strongmanem Eddiem Hallem, ten se ale zranil. Škoda, právě řežba těchhle pořízků v ringu měla jednou pro vždy rozseknout jejich věčnou rivalu.

Zdroj: Youtube

„Samozřejmě jsem zklamaný, že se zranil, ale nemůžu nic udělat. Kdykoli budu připraven s ním bojovat. Doufám, že to bude ještě letos,“ vzkázal Björnsson, který už má za sebou boxerský debut.

Radši by v ringu bušil do Halla, Larrat mu přijde jako sympaťák. „Je to trochu divné, protože se mi ten chlap líbí. Je zvláštní bojovat s někým, koho máte rádi. Ale je to boj a já tam jdu, abych ho zmlátil,“ nechal se slyšet urostlý vousáč z Islandu. „Nezáleží na tom, s kým bojuju. Vždy jsem připravený na každou výzvu.“

Půjde o střet kolosů, přestože Thor shodil padesát kilogramů. Jako „Hora“ v sérii Game of Thrones vážil přes dva metráky. Pak se vrhl na bojové sporty a nyní má kolem 150 kilogramů. „Pokaždé, když jsem v ringu, je to pro mě velký zážitek. V boxu jsem nováček, dělám to rok a půl a stále se učím.“

Zdroj: Youtube

Björnsson se teď chlubí vyrýsovanou postavou. Přerod své tělesné konstituce si pochvaluje. „Osoba, kterou jsem teď, by „Hoře“ absolutně nakopal zadek. Jsem v mnohem lepší formě a „Horu“ bych rozdrtil do minuty,“ smál se sympatický Islanďan.

Tak uvidíme, jak si v ringu poradí s šampionem v páce.