Úřadující mistryně světa lukostřelbě a česká naděje pro olympiádu v Paříži Marie Horáčková měla koncem minulého týdne napilno. Nejdřív v pátek ovládla akademické mistrovství republiky, na němž společně s mladší sestrou Johanou přidala i bronz v týmové soutěži. V sobotu pak v české lize vytvořila český halový rekord.

Lukostřelkyně Marie Horáčková | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

V pražských Vršovicích Horáčková nastřílela 590 z 600 bodů, čímž o dva body vylepšila vlastní český rekord z loňského února. „Myslím, že mám ještě prostor pro zlepšení. Neměla jsem pocit, že bych ze sebe vydala všechno. Navíc to byl pro mě v uvozovkách spíš doplňkový závod,” vyprávěla.

Světový rekord v halové lukostřelbě je 595 bodů. „Věřím, že můžu přitlačit a nějaký bodík přidat a možná ještě i těch pět,” líčila Horáčková. „To je už o hlavě. Vím, že fyzicky i střelecky na to mám, ale je potřeba se opravdu co nejlépe naladit.”

Předpověď pro olympiádu. Češi přivezou z Paříže deset medailí

A co šestadvacetiletou českou reprezentantku čeká v nejbližší době? „Ve čtvrtek letíme do Francie, kde nás čeká halový turnaj v rámci World Indoor Series. To je prestižní závod, protože za výhru se předěluje 500 soutěžních bodů,” zmínila.

Hned po turnaji v Nimes odletí Horáčková s nejlepšími světovými lukostřelkyněmi na finálový turnaj World Indoor Series do Las Vegas. „No a pak se budu chystat na soustředění do Jihoafrické republiky, kde v teple začneme střílet ze 70 metrů. Potom už začne příprava na olympiádu,” dodala.