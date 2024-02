Dvě páteční finále, ale každé české plavkyni se jinak vydařilo. Zatímco Kristýna Horská byla se šestým místem na prsařské stovce spokojená, Barbora Seemanová si závod na 100 metrů volný způsob představovala poněkud jinak. Obě distance s českou účastí ovládly Nizozemky - Tes Schoutenová, respektive Marrit Steenbergenová.

Kristýna Horská po finále na mistrovství světa v plavání. | Video: se svolením czechswimming.cz

Neděje se úplně běžně, aby české plavání zažilo v jeden den na mistrovství světa dvě finále. V pátek se v katarském Dauhá víc dařilo Kristýně Horské. Její šestá příčka je druhým nejlepším českým výsledkem na šampionátu. O nejlepší se ve středu na kraulové dvoustovce postarala právě Barbora Seemanová.

Po medaili z prosincového ME v krátkém bazénu v Otopeni pokořila Horská další kariérní milník, když parádně zvládla první finále na MS. Po celý závod se držela na šesté pozici, a dokonce atakovala i pátou příčku. V cíli dosáhla výkonu 2:25.34.

Seemanová 13 setin od medaile. To ani nemrknete, lituje česká rekordmanka

„Konec strašně bolel, ale oproti včerejšku míň. Ale šesté místo je opravdu něco, co jsem nečekala a jsem s tím strašně moc spokojená,“ radostně sdělila Radiožurnálu Sport. Zároveň cítí, že je v jejích silách olympijský limit.

„Furt si říkám, že když jsem schopná v únoru zaplavat třetí nejrychlejší čas v kariéře, tak si myslím, že po dalších dvou měsících práce pro mě bude reálný limit pro Paříž,“ nastínila Horská plán pro nadcházející týdny a měsíce.

Nebyla vůbec agresivní

Seemanová jako prakticky při všech závodech v Dauhá měla i tentokrát nejrychlejší startovní reakci. Na obrátce jí patřila sedmá pozice a v cíli dohmátla v čase 54,64 osmá s více než dvousekundovou ztrátou na šampionku.

„Upřímně, celkově se mi závod úplně nepovedl. Už po startu jsem věděla, že je něco špatně, nebyla jsem vůbec agresivní, bylo to spíš takové, že jsem chtěla být silová, chtěla jsem mít co nejdelší záběr a zároveň udržet frekvenci. Ale ta mi tam vůbec nezapadla, takže jsem vlastně jela takové dvoustovkové tempo. Jakmile mi holky ujely, tak to bylo hodně těžké,“ popsala finále.

Další finále pro Seemanovou. O medaile na mistrovství světa poplave i Horská

Šampionát jí však celkově přinesl spoustu pozitivních momentů. „Určitě jsem za to moc ráda. Za dvoustovku mnohem víc, finále stovky bylo za odměnu. Je to taková vzpruha do začátku olympijské sezony. Máme spousta věcí, na čem se dá pracovat, ale zároveň jsem splnila cíl, s nímž jsem sem přijela, což je určitě fajn,“ dodala dvojnásobná finalistka MS.