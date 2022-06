K 20. místu z krátké polohovky a 28. příčce z prsové stovky přidala 24letá reprezentantka svůj nejlepší výsledek. V semifinále plavala česká rekordmanka na této distanci na úrovni svého času z rozplavby, když v cíli byla za 2:27,87 minuty sedmá a v celkovém pořadí patnáctá. Od finále dělilo Horskou 2,78 sekundy.

„Já jsem strašně ráda, že se mi podařilo kvalifikovat do semifinále. Vím, že časy byly trochu lehčí než třeba na olympiádě. Ale já beru jako odměnu, že tady vůbec jsem. Že jsem se přes všechny potíže do semifinále dostala,“ uvedla Horská.

Milák před bouřícím publikem překonal světový rekord. Kubová byla šestnáctá

Těsně před startem totiž prožila krušné chvíle. Necítila se zdravotně úplně v pohodě, což pro ni po dubnové operaci srdce byl nápor na psychiku. I tak ale do závodu nastoupila.

„Trochu mě to zaskočilo, nepočítala jsem s tím,“ řekla Horská. „Zničehonic jsem slyšela, že srdce pracuje. Ne že bych cítila, že mi buší, ale ozývaly se takové rány. Snažila jsem se to před startem vypustit z hlavy, první padesátka byla dobrá. Jak jsem se ale snažila zrychlovat, strašně jsem si to uvědomovala. Měla jsem z toho prostě nervy. Štve mě, že mě to ovlivnilo, ale bylo to nepříjemné. V tu chvíli jsem se vůbec nedokázala soustředit na závod a myslela jsem jenom na to, abych se uklidnila,“ popsala svůj stav elitní česká plavkyně.

Plavání či ragby. Transgender sportovci mají problém, zákaz se šíří jako lavina

Kvůli srdeční arytmii byla Horská nucena podstoupit operaci aorty, ale krátce poté se účastnice letní olympiády v Tokiu vrhla znovu do tréninku. A lékaři ji ujišťovali, že se nemá čeho obávat. I tak je návrat na světovou scénu složitý zejména po psychické stránce. Semifinálový závod na mistrovství světa byl tak pro Horskou zkouškou odolnosti.

„Jo, určitě jo. Na jednu stranu je možná dobře, že se mi to stalo a vím, že ta situace může přijít. Ale asi to chvilku bude trvat, než se tělo a hlava dají dohromady. Návrat byl rychlý, za což jsem hrozně ráda, ale psychicky to bylo náročné. Mrzí mě, že to přišlo, ale zase doufám, že na mistrovství Evropy mě to už nezaskočí,“ říká Kristýna Horská s výhledem do dalších týdnů.