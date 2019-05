Pro letošní sezonu si vybojoval účast v reprezentačním družstvu a jeho první akcí bude blížící se ME v Pau. Místo si ve vyrovnané nominaci kajakářů vybojoval také vicemistr světa z roku 2017 Vít Přindiš. Oba tak doplnili Jiřího Prskavce, který měl nominaci jistou díky stříbru z loňského MS.

Do týmu se naopak neprobojoval předloňský mistr světa Ondřej Tunka. Dvaatřicetiletý Hradilek neskrýval v cíli čtvrtého nominačního závodu v pražské Troji emoce. Do reprezentace se podívá poprvé od roku 2016, kdy prohrál souboj o OH v Riu s Prskavcem.

„Jířa říkal, že kdo jezdí tady, může porážet kohokoli. Je to tak. Jsme čtyři pět kluků, kteří by si to strašně zasloužili,“ vykládal. „Je to pro mě velká pocta, jezdit v takové konkurenci. Je hezké, když člověku ani nevadí, že ho předjedou další dva kolegové, a je spokojený se třetím místem,“ pokračoval.

Hradilkovi ke kvalifikaci pomohlo mimo jiné nedělní třetí místo. Ze tří započítávaných výsledků nasbíral 25 bodů, což bylo stejně jako Tunka. O zařazení do reprezentace rozhodlo až doplňkové kritérium o počtu vzájemných vítězství. Hradilek předčil Tunku ve třech ze čtyř nominačních závodů.

Měl to spočítané

„Samozřejmě jsem to měl dobře spočítané a věděl jsem, že to může dobře dopadnout,“ dodal Hradilek. Ženské trio v K1 tvoří Veronika Vojtová, Amálie Hilgertová a Kateřina Kudějová.

Mezi kanoisty unikla reprezentace olympionikovi Vítězslavu Gebasovi. Na sezonu se naopak těší trojice Lukáš Rohan, Tomáš Rak a Vojtěch Heger.

Tereza Fišerová potvrdila převahu v C1. V nominaci ji doplní Eva Říhová a Kateřina Havlíčková.

Výsledky Českého poháru ve vodním slalomu v Praze

Muži

K1: 1. Prskavec 90,94 (0 trestných sekund), 2. Přindiš -1,10 (0), 3. Hradilek (všichni USK Praha) -1,47 (0).

C1: 1. Lhota (USK Praha) 101,18 (0), 2. Rak (Dukla Brandýs n/L) -0,68 (0), 3. Rohan (USK Praha) -1,03 (2).



Ženy:

K1: 1. A. Hilgertová (USK Praha) 109,47 (2), 2. Fišerová (Dukla Brandýs n/L) -0,01 (0), 3. K. Galušková (USK Praha) -0,55 (2).

C1: 1. Fišerová 113,14 (0), 2. Říhová (USK Praha) -5,70 (2), 3. Kneblová (Olomouc) -6,68 (2).