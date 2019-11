V dobách, kdy sám dřel v posilovně, měl na stěně vylepený plakát s Arnoldem Schwarzeneggerem, hvězdou akčních trháků. „Byl to můj vzor. Když si Kája dal přezdívku Terminátor, velice mě to potěšilo a těší dál,“ usmívá se Karel Vémola starší. Zatímco jemu se o setkání s idolem mohlo jen zdát, synovi se to nedávno poštěstilo v Berlíně. „Karlos mi pak poslal jejich společnou fotku,“ vypráví s dojetím hrdý otec.

Příběh o slavném českém bojovníkovi začal před téměř třiceti lety. Trenér Vémola přivedl svého šestiletého syna do olomoucké tělocvičny a zasvětil jej do tajů zápasnického umění. „V té době se ale mohlo zápasit až od deseti. Kája se mnou chodil na tréninky už v šesti, akorát nemohl jezdit na závody. Velmi ho bavilo vyhrávat, jenomže v zápasech to nešlo. Tak vyhrával alespoň na trénincích,“ popisuje Vémola synovy začátky.

„Uběhly čtyři roky, Kája vyrazil na závody a nad ostatními měl čtyřletý náskok v tréninku. Začal hned vítězit, až to dotáhl na několikanásobného mistra České republiky v žácích,“ vzpomíná Vémola, který držel syna zkrátka. „Byl jsem hodně přísný trenér. Pochval moc nebylo, i když nějaké se pochopitelně našly,“ přiznal.

Každý věřil, že na Hané pod dohledem otce a klubového šéftrenéra Vojtěcha Smoláka roste velký talent. „To víte, že jsem chtěl mít syna na olympiádě. Byl to sen, stejně jako by to byl sen kteréhokoli trenéra,“ vypráví.

Jenže nastala rodinná komplikace. „Já jsem se s jeho mámou rozešel a Kája s ní odešel ve třinácti letech do Čech,“ prozrazuje Vémola. Zkušený kouč našel pro syna tréninkové zázemí u známého v Hradci Králové. Každodenní dlouhé dojíždění si ale vybralo svoji daň.

Mladý Vémola od zápasu utekl ke kulturistice. „Ale cvičil opět s obrovskou energií. Výsledky se dostavily,“ vzpomíná otec. Po studiu zamířil za Lamanšský průliv. „V Londýně se přihlásil na juniorské mistrovství v kulturistice. Jenže jej kvůli pozdnímu příjezdu nechtěli zaregistrovat do juniorské kategorie, tak musel do mužů a tu kategorii stejně vyhrál,“ usmívá se Vémola.

Nakonec se k zápasení přece jen vrátil. Žíněnku v tělocvičnách však vyměnil za oktagon pro bojovníky MMA (smíšených bojových uměních) a jako první Čech to v dobách, kdy tento sport v Česku sledovala jen hrstka fanoušků, dotáhl do UFC.

„Osud to tak chtěl a od zápasu přešel obloukem k MMA,“ přikyvuje Vémola. Ze zápasnických let však „Terminátor“ stále těží. Jeho slovy: „Tenhle sport mi dal základ nejen do zápasení, které dneska využívám, ale také do života disciplínu, chtíč a touhu po vítězství.“

Fráze? Prý ne. „Naučil jsem se, že když člověk něco opravdu chce, tak to dokáže dřív nebo později. Člověka, který ví, kam jde, nedokážete zastavit,“ vypráví. „Vždycky jsem chtěl v životě něco víc. Zápas byl pro mě skvělý začátek, ale MMA je něco víc. Je to takový moderní desetiboj kombatového sportu, královská disciplína.“

Teď stojí před jednou z největších výzev. V kulisách vyprodané O2 areny vyzve v souboji o česko-slovenskou jedničku Attilu Végha. „Je to jeden z jeho největších zápasů kariéry. Očekávám velký boj, ale myslím, že Karlos ho porazí,“ říká Vémola starší, který na velké události nemůže chybět.

O bitvě se mluví nejen v zápasnických kruzích. „Setkávám se s tím na každém kroku, ať otevřu jakékoliv noviny či web. Všude se to probírá. Já už začínám být taky nervózní, ale věřím jako vždy. Jak my říkáme: Attila je na řadě,“ usmívá se.

Syn o ničem jiném než o vítězství nepochybuje. Nedostává se sám pod tlak? „Je tak velký profesionál, že je na velký tlak zvyklý. Svazovat ho to nebude, spíš ho to vyhecuje k velkému výkonu,“ věří otec. Jeho potomek dokáže fanoušky bavit. „Karlos je showman po dědovi, po mém otci. A dokáže to prodat.“

Sen? Návrat do UFC

Výhra nad Véghem je součástí velkolepého plánu „Terminátora“, tedy návratu do americké organizace UFC. „Je to velký sen. Tohle je jeden z velmi důležitých kroků. Už tam má víceméně nakročeno, ale musí to zvládat postupně, aby mu dali smlouvu. Až porazí Attilu, pak jej bude čekat ještě jedno velké jméno,“ prozrazuje Vémola, jehož syn se stal celebritou nejen na sportovní scéně. Nechyběl například ani na Pražském hradě u příležitosti státního svátku na výročí vzniku Československa.

„Všechno je to podložené tvrdou dřinou. Díky ní si vysloužil úspěchy a k tomu se přidá i sláva,“ připomíná rodič zápasníka, který čas od času nechá fanoušky nahlédnout pod pokličku.

A ti jen nevěřícně žasnou. „Trénuje třikrát denně a takové dávky, které si normální smrtelník ani nedovede představit. Byl jsem v Londýně v jeho tréninkovém centru a viděl jsem, jak mu trenéři dávali do těla, to bylo prostě neuvěřitelné,“ potvrzuje otec „Terminátora“.

Ten se ve čtyřiatřiceti cítí na vrcholu sil. „Pokud mu to zdraví dovolí, bude zápasit dlouho, sport ho baví. Není výjimkou, že borci vydrží do pětačtyřiceti. Kája mi ale říkal, že do čtyřiceti bude zápasit a pak půjde do důchodu,“ usmívá se Vémola starší. „Co si Karlos naplánuje, tak to většinou dosáhne,“ říká.

A pokud by to s UFC nevyšlo? „Kdyby nic jiného, Karlos svůj sport u nás natolik proslavil jako nikdo jiný,“ zakončuje muž, který vychoval „Terminátora“.