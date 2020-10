Úvodní bod získali hráči z Havlíčkova Brodu už v první směně, další ve čtvrté a klíčových pět bodů stáhli v páté. Největší zásluhu na tom měl Klein, který předvedl homerunem a prosadil se tak proti chomutovskému nadhazovači Marku Malému. „Proti Malému mi to moc nejde. Je to nepříjemný nadhazovač, který umí dobře kroutit balony,“ uvedl Klein.

O víkendu se dařilo hlavně Michalu Holobrádkovi. Havlíčkobrodský nadhazovač nepovolil soupeři zatím ani jeden doběh, v sobotu totiž s týmem bral výhru 4:0. „Pro nás je těžké srovnat se s Holobrádkem, je to především o našich hlavách,“mínil trenér Beavers Chomutov Jan Řápek. „Ale série ještě nekončí. V neděli jsme na tom byli lépe než v sobotu. Kdybychom ve čtvrté směně, kdy jsme měli obsazené všechny mety, dali odpal, tak bylo všechno jinak.“

Finálová série softbalové extraligy pokračuje o příštím víkendu. A karty jsou jasně rozdané. „Už nemáme co ztratit, nechceme prohrát. Půjdeme do toho s úsměvem, s dobrou náladou a vyhrajeme,“ zdůraznil Řápek. Podobný scénář by se jen těžko líbil Hrochům. „Očekávám opět boj o každou metu, bude to krásný zápas,“ dodal Klien.