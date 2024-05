V této skladbě získávají děvčata doslova nadpřirozené schopnosti a stávají se malými čarodějkami. Mají kouzelný plášť, který ale není pouze na nošení. Funguje také jako míč, tyč nebo šátek. Manipulace vyžaduje jistou zručnost, děvčata si ale při nácviku se vším hravě poradí.

Skladba pro slet 2024: Čarodějky | Foto: se svolením České obce sokolské

Když se řekne čarodějky, asi se každému hned vybaví Saxana. Lze tedy už teď prozradit, že se cvičí i na hudbu z oblíbeného filmu o studentce čarodějnické školy v Říši pohádek. A co by to bylo za čarodějky, kdyby chyběl pořádný rej. Na konci skladby dostanou cvičenky možnost se pořádně vydovádět a užít si sletovou atmosféru.

Pojďte se s námi seznámit se skladbou v následujícím rozhovoru s autorkami Dagmar Fischerovou a Martinou Soukupovou ze Sokola Praha Vršovice.

Jak pracujete s netypickým náčiním - pláštíky?

Prvotním záměrem bylo vytvořit skladbu s pláštíky za použití různých efektů, k nimž se dají využít. K výslednému „čarodějnickému“ tématu jsme ale dospěly až postupně v průběhu konzultací s režijní komisí. Máme pocit, že díky tomu do sebe nakonec vše krásně zapadlo a skladba dostala hlubší rozměr.

Prozradíte, jak se pláštík mění v míč, tyč či šátek a jak to dívky stíhají?

Aby měly na tyto "proměny" dostatek času, využíváme principu, kdy polovina celků se již připravuje na změnu náčiní, zatímco druhá ještě cvičí, tak aby změny proběhly pokud možno hladce a "nenápadně".

Proč jste zvolily zrovna věkovou kategorii mladších žákyň?

Jedná se u nás o tradiční záležitost. Vyplývá z jednoduchého faktu, že této věkové kategorii se věnujeme nejvíce i v našich cvičebních hodinách, a máme s ní tudíž nejvíce zkušeností.

Co vás práce na skladbě naučila?

Člověk se stále učí novým poznatkům o tom, které pohyby jsou pro holky jednoduché a které nikoliv. Zároveň si ale myslíme, že do skladby je potřeba zařadit i věci, jež jim zpočátku mohou činit jisté obtíže. Pouze tak totiž mají možnost osvojit si nové dovednosti, a skladba je tak zároveň rozvíjí.

Co vám bylo inspirací při tvorbě kostýmů?

Cvičební úbor tvoří trikot bez rukávů a tříčtvrteční legíny, což byla spíše taková logická volba s ohledem na praktičnost úboru. Stejně tak barevná kombinace: bílo-modrý dres a modré legíny – obojí doplněné oranžovou aplikací – představují spolu s oranžovým pláštíkem výsledek hledání barev, které by k sobě ladily a byly použitelné na velké ploše.

Na co se může divák těšit?

Určitě se diváci mohou těšit na efekty, které vytváří rozložené pláštíky, tedy alespoň doufáme. A cvičenky si užijí zejména závěrečný oddíl, což je vlastně veselý rej, kde se mohou dostatečně vydovádět.

