Čmeláčci. Skladba pro nejmenší děti a jejich rodiče nebo prarodiče je o drobných tvorečcích, kteří jsou pro náš život velmi důležití. Stejně jako naše děti, které jistě ocení hudbu z oblíbeného večerníčku Včelí medvídci s textem Zdeňka Svěráka. Děti cvičí spolu s rodiči, ale během skladby dojde i na samostatné cvičení. Jednou z nejzajímavějších pasáží je společná akrobacie.

Inspirací pro kostýmy byla autorkám rozkvetlá louka. Děti ve žlutočerných kostýmech představují čmeláky, kteří s kyblíčky pobíhají kolem květů, tedy rodičů, a sbírají nektar. Na šest minut a 53 sekund dlouho skladbu, při které tančí malé děti spolu se svými rodiči nebo prarodiči, se pojďme podívat v následujícím rozhovoru s autorkami skladby, Jitkou Hrnčířovou (Sokol Čimice) a Markétou Rohanovou (Sokol Pražský).

Co vás inspirovalo při tvorbě skladby?

Prvotním impulsem a inspirací byla písnička Čmelák, na jejímž nahrávání se podílela i moje dcera, tehdy devítiletá Natálka, kterou nazpívala spolu s dětmi na CD Škola písničkou. Zpívá s Kristýnou Peterkovou duety v první a třetí sloce. Na skladbě se podílel i syn mé kolegyně Markéty Rohanové, který namluvil úvodní básničku.

Jaké to je, pracovat s dětmi?

Nacvičování s malými dětmi je fajn vzhledem k jejich přirozené potřebě pohybu a radosti z něj. Je třeba však děti zaujmout, motivovat, respektovat jejich potřeby. Nedostatky v provedení cviků vyváží jejich spontánnost a roztomilost. Základem naší skladby je i dobrá spolupráce a komunikace s rodiči. Bez nich bychom skladbu nemohly realizovat.

Proč zrovna nejmenší děti? Máte zkušenosti s prací s dětmi i v profesní rovině?

Bohatou, Já osobně mám třiceti letou praxi ve školství. Učila jsem v v mateřských školách, speciálních školách i na základních školách. Dříve jsem cvičila v Sokole rodiče a děti a děti předškolního věku. Vedla jsem pohybové a hudebně pohybové kroužky a lektoruji na seminářích, srazech a školeních. Moje kolegyně a spoluautorka Markéta Rohanová je středoškolská učitelka na gymnáziu, kde učí biologii a chemii.

Markéta Rohanová má i specializaci na entomologii, to se v této skladbě hodí, že?

Proto s nadsázkou ráda říkám, že jsem ji oslovila ohledně spolupráce na sletové skladbě, neb hmyzu rozumí.

Na co se mohou diváci těšit?

Na zábavnou choreografii, barevné kostýmy a veselou hudbu. Nejzajímavějším momentem skladby je podle nás závěrečná část s překvapením. Pěkná podívaná je taky na scénu, kdy se děti tulí ke svým rodičům v klidnější části skladby a moment, kdy opravdu létají na zádech rodičů.

Co bylo při nacvičování s dětmi nejzábavnější?

Veselé situace nastaly určitě při motivační pauze pro děti, při dobré svačince.

Je něco, co vás překvapilo či potěšilo?

Určitě nás potěšila aktivita a nadšení, se kterým se cvičenci vrhli do nácviku skladby. Radost nám udělalo i to, že děti s rodiči zvládli i náročnější prvky.

