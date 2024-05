Fitness je hromadná skladba, která má nejenom prověřit fyzickou zdatnost mladých lidí, ale především je chce naučit při cvičení spolupracovat a pobavit se. Cvičenky i cvičenci se ve skladbě potkávají s víceúčelovými bradly a pompony. Bradla využívají jak k posilování, tak i jako atletické překážky nebo z nich vytvářejí různé stavby. Dívky si navíc ve skladbě užijí i spoustu rytmického tance.

Skladba pro slet 2024: FITNESS | Foto: se svolením České obce sokolské

Fitness je druhou skladbou, spolu se skladbou Sokolhraní, kterou pro nadcházející slet připravuje Daniela Kurečková. Pojďme si s ní skladbu přiblížit v následujícím rozhovoru.

Fitness je vaše už druhá skladba. Co vás při tvorbě inspirovalo?

S děvčaty Sokola Opava se v posledních letech věnujeme cheerleardingu. Vystupujeme na basketbalových zápasech BK Opava a choreografie s pompony zpestřujeme i krátkými sestavami s víceúčelovými bradly. A protože se tyto taneční vstupy v Opavě líbí, řekla jsem si, že třeba zaujmou i na ploše stadionu.

Mluvíte o náčiní. K čemu ho při skladbě využíváte?

Každý cvičenec a cvičenka se ve skladbě potká s víceúčelovými bradly a pompony. Bradla využíváme k posilování těla, jako atletické překážky, vytváříme na nich stavby, různě s nimi manipulujeme. Pompony jsou v prvních dvou částech schovány v batozích, ve třetí části s nimi dívky rozzáří plochu při tanečních variacích a na závěr si s nimi zatančí i chlapci.

Ke skladbě patří také cvičební úbor. Co ovlivnilo jeho výběr?

Jak jsem již uvedla, vystupujeme v Opavě na basketbalech a opavské barvy jsou žlutá a modrá. Měli jsme k dispozici pro skládání pompony i bradla v těchto barvách. A kromě toho budou tyto barvy moc pěkné na travnatém stadionu. Myslím, že šaty starší žákyně dlouho neměly a chlapci se v teplákách a nátělníku budou cítit dobře při skladbě i mimo ni.

Skladba je určená pro starší žactvo. Proč zrovna tato věková kategorie?

Po skladbě CIRKUS na minulém sletu jsem byla nadšena z počtu zapojených dětí. A tady to začalo stejně. Trénuji děvčata do 16 let, ve škole máme chlapce, kteří se k děvčatům s elánem přidali a nápad byl na světě.

Je něco co vás při nácviku potěšilo nebo překvapilo?

Mám radost, že se oslovení chlapci zapojili do společného cvičení, tu dívčí část jsem vlastně ani nenacvičovala, pracovala jsem s chlapci a děvčata si svá sólová cvičení vedla sama. A co mě potěšilo? Když mi po předváděčce zavolaly paní učitelky ze škol, které se zapojily do nácviku. Prý se děti ptaly, jestli je vezmou zase na další vystoupení do Prahy, že si to celé moc užily.

Jaký je váš oblíbený moment skladby?

Není jeden. Snažím se, aby pohyb s hudbou co nejvíce seděl. A pokud je to možné, i s textem. Na slovo „vyskočíš“ opravdu vyskočíme, na text „z nebe visí šňůry“ zvedneme bradla nad hlavu jako šňůry, před závěrem používáme krátkou taneční vazbu z reklamy.

Poslední otázka na závěr. Na co se divák může těšit?

Věřím, že zaujmou společné stavby na bradlech, rytmický tanec děvčat i dovednosti chlapců na bradlech. A snad mládež skladba posune sportovně o kus dále ve vlastních individuálních dovednostech.

