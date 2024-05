Leporelo je o spolupráci. Skladbu dlouhou šest minut a 45 vteřin připravil trojlístek autorek Kateřina Machů, Karolína Stařecká (obě Sokol Praha Vršovice) a Kateřina Karešová (Sokol Dvůr Králové nad Labem). Dorostenky a mladší ženy předvedou na písničky Ewy Farne jógu, akrobacii, aerobik i tanec. Prostě vše, co něžné pohlaví miluje.

Skladba pro slet 2024: Leporelo | Foto: se svolením České obce sokolské

Skladbu si přiblížíme v rozhovoru s Kateřinou Machů, která na sletu sama třikrát v minulosti cvičila, od loňského září je metodičkou Odboru všestrannosti České obce sokolské a skladbu považuje za vrchol své dosavadní sokolské "kariéry".

Jak skladba vznikala?

Původně byla ve výběrovém řízení vybrána jiná autorka, ale skladbu nedodala. Už hořely termíny, a jak se v Sokole všichni známe, tak jsme byly oslovené, jestli nemáme nápad. A náhodu jsem nápad měla, takže to takhle dopadlo.

Jaký to byl nápad?

Jako první impuls byla skladba Leporelo od Ewy Farne a představa práce s podložkou. Prvotně jsem chtěla, aby to bylo černobílé jako šachovnice, ale pak jsem vlastně nechtěla, aby to bylo smutné, ale spíš barevné. Pohyby jsme vymýšlely s Kájou (Stařeckou). Díky Sokolu jsme odmala velké kamarádky, vzájemně se doplňujeme. Ona dělala jógovou část a já aerobikovou. Kačka (Karešová) nejvíc pomáhala s rozložením podložek na ploše a nakreslením, jaké tvary fungují pro celek.

Jak jsou důležité písně Ewy Farne?

Hodně. Vedle Leporela je další z písní Všechno, nebo nic, jejíž slova krásně korespondují s našimi pohyby. Další dvě písničky jsme doplnily s holkami během procesu, nakonec to jsou Tělo a Na ostří nože. Skladba je svým způsobem oslavou ženského těla a pohybu obecně. Každé tělo je jiné, ale svým způsobem krásné. Skladba není tak technicky náročná na krokové variace, ale je ženštější.

Co diváci na ploše uvidí?

Všichni zacvičí jógu, někdo i akrojógu, k vidění bude společná zvedačka a zapojí se i boky při tanečních a aerobikových krokovkách, které mají podtrhnout ženskost a ladnost každé z nás. Skladba graduje od prvního pomalejšího oddílu s prvky jógy směrem k nejdynamičtější aerobikové části.

Leporelo je mezi cvičenkami žádané, proč?

Funguje jako celek a pravidelné cvičení skladby vede ke zpevnění těla. Co se týče choreografie, tak je zajímavé, že se v polovině na ploše vytvoří z rozložených podložek leporelo a propojí mezi sebou cvičební celky. Zároveň se objeví velký barevný kontrast. Další úžasný moment je při vytvoření barevných kruhů a rozvinutí podložek.

Kdo může skladbu cvičit?

Dorostenky a mladší ženy, ty jsou definovány do 40 až 45 let. Samozřejmě se ale můžou přidat i ženy, které dlouhodobě cvičí, je jim třeba 60 let a jsou schopné skladbu zvládnout.

Jak se skladba postupně skládá v celek?

Jednotlivé župní vedoucí jezdí na celorepublikové srazy, kde dostávají další informace a zpětné vazby. Postupně se nabaluje počet jednot, které skladbu společně nacvičují, až k počtu 1600 cvičenek, což bude až v samotném Edenu.

Jak se Vám podařilo přilákat dorostenky?

Osvědčilo se zapojovat dorostenky do pomoci při vedení cvičení mladších složek, což podpoří jejich chuť do vlastního cvičení. Poslední dobou se ukazuje, že pokud holky pro pohyb nadchneme a cvičí se na hudbu, kterou vidí na sociálních sítích, tak je to baví. Je to hodně i úkol pro nás v Sokole tuhle kategorii přivést a udržet.

Zdroj: Youtube

Další podrobnosti o skladbě najdete na stránkách Sokola.