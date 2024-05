Hemžení "mrňátek" v úborech mravenců, hravá choreografie a překvapení v podobě barevné stonožky. To vše nabídne další hromadná skladba Mravenci, kterou budou mít diváci možnost zhlédnout během letošního všesokolského sletu. Děti na ploše při dovádění doprovázejí písničky populární autorské dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř i skladby Pavla Nováka a Leška Wronky.

Skladba pro slet 2024: Mravenci | Foto: se svolením České obce sokolské

Šest minut dlouhá skladba je určena pro děti předškolního věku. Autorkou je Dana Uzlová, náčelnice ze Sokola Lhotka, tvořící sokolské skladby pro děti už od roku 1994. Mezi ty, na kterých se podílela, patří Kužílky, Myši, Kdo si hraje nezlobí, Člověče nezlob se a Noty. Pojďme si v rozhovoru s Danou skladbu přiblížit.

Mravenci jsou vaše již šestá skladba, kde berete inspiraci?

U mě je prvním impulzem vždy hudba, to je pro mě základ a pak už to jde rychle.

Skladba je určená pro děti předškolního věku. Jé náročné s takto malými dětmi pracovat?

Vůbec ne. S předškolními dětmi pracuji již přes 40 let jak v Sokole, tak i profesně, je to moje srdcová záležitost. Když to děti baví, dělá mi to radost. Důkazem pro mě je to, že když jsem nacvičovala s dětmi z jiné třídy, kdykoli mě pak potkaly, ptaly se, kdy budou zase Mravenci.

Má skladba nějaký příběh?

Ano, všechny mé skladby ho mají. Skladba je o Ferdovi (cvičitel/ka), který hledá své kamarády. Najde je a pak společně cvičí, odpočívají a hrají si. Ale pozor, do mraveniště se někdo dobývá. Mravenci dostanou strach. Nakonec zjistí, že to je jejich kamarádka stonožka a užijí si s ní legraci.

Na co se může divák těšit?

Na veselou choreografii a hezké úbory. Děti jsou převlečené za zrzavé mravence, mají kšiltovku s tykadly a kapsu na břiše, ve které mají schovaný žlutý padák. Ferda Mravenec má černý úbor. Samozřejmě mu nesmí chybět červený puntíkatý šátek na krku. Zajímavé na skladbě je, že je doprovázena mluveným slovem, které k mé radosti a na mé přání namluvil herec Josef Dvořák.

Skladbu nedělají poutavou pouze kostýmy, ale také náčiní. Jak s ním pracujete vy?

Pomůcky používám ráda, obzvláštní to spolu s kostýmy skladbu. V Mravencích jde konkrétně o žlutý padák pro dvě děti, který představuje postýlku, peřinky a stonožku, dlouhého hada s úchyty. Ta je schovaná v pytli, který představuje mraveniště.

Jaký je podle vás nejzajímavější moment skladby?

Zajímavých momentů je tam hodně. Pokud bych ale měla jeden vypíchnout, zvolila bych scénu, kdy se na ploše objeví barevná stonožka a také žluté padáky, obě náčiní, která jsou v začátku skladby schována.

