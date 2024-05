Hromadná skladba pro slet. Před kamerou: když muži tančí

Bez jakéhokoliv náčiní či nářadí, protože podle autorů platí zásada, že muž nesmí mít nic, co se dá ztratit v hospodě, se předvedou muži a dorostenci na XVII. všesokolském sletu. Skladba Před kamerou diváky za doprovodu fIlmové hudby v podání hudebního uskupení Cimbal Brothers, dudácké skupin Dropkics Murphys a The Snake Charmer zavede do příběhu o historii, současnosti ale i budoucnosti Sokola.

Skladba pro slet 2024: Před kamerou | Foto: se svolením České obce sokolské