Mezigenerační skladba S tebou mě baví svět je o přátelství, rodině a radosti ze společného cvičení. Není tedy divu, že autorský tým sáhl pro inspiraci ke stejnojmenné komedii. Skladba ukazuje, že Sokol dokáže spojovat generace a že si mladí i staří umí pohyb užít. Bok po boku tak může cvičit dítě se svými prarodiči.

Skladba pro slet 2024: S tebou mě baví svět | Foto: se svolením České obce sokolské

Pojďme si přiblížit zajímavými prvky nabitou skladbu, v které se diváci mohou těšit na partnerskou akrobacii i s nejmenším cvičencem, cvičení s flagy, žonglování nebo pytlovou houpačku. Na její tvorbě se podíleli hned čtyři autoři: Jana Rosáková, Jana Vlčková, Karolína Vlčková a Matyáš Vlček (Sokol Valašské Meziříčí).

Co vám bylo inspirací při tvorbě skladby?

Část našeho týmu již dělala skladbu pro minulý slet, a jelikož to byla skvělá a nezapomenutelná zkušenost, chtěli jsme si to zopakovat. Impulzem pro konkrétní podobu byl dotaz z náčelnictva, zda bychom jako rodina neudělali mezigenerační, rodinnou skladbu. Nešlo tedy nesáhnout po slavné rodinné komedii století S tebou mě baví svět režisérky Marie Poledňákové.

Co vaše skladba vyjadřuje?

Naše skladba je o radosti nejen ze společného cvičení, ale i z rodiny a přátelství. Má ukázat, že Sokol spojuje generace, které si mohou zacvičit bok po boku, například jako rodina nebo parta v malé tělocvičné jednotě.

Kterou část skladby máte nejraději?

Každý z nás asi trochu jiný a je to samozřejmě ten kousek, který vymyslel. Určitě se ale shodneme na nástupu, protože při něm každý cvičenec může uplatnit svou individualitu, kreativitu a dovednosti

Kde jste hledali inspiraci pro návrh cvičebního úboru?

Kombinace oranžové a modré byla jasná hned. Tmavě modrá je tradiční, na žádném sletu nechyběla, a oranžová představuje veselé dětství a něco nového. Motiv úboru navazuje na netradiční nástupový tvar, čímž vzniká krásná harmonie vzhledu a ducha skladby.

Proč jste zvolili zrovna tuhle věkovou kategorii?

Troufáme si říct, že je to pro nás kategorie na míru. Máme za sebou několik sálových skladeb s dobrým ohlasem, v nichž byli zapojeni cvičenci více generací, od malých dětí až po dospělé.

Máte nějakou vtipnou historiku?

Při předvedení skladby před druhým vystoupením jeden chlapeček usnul tetě na klíně a nebyl k probuzení. Museli jsme ho při nástupu na plochu uložit u zvukařů a při odchodu, stále spícího, vyzvednout. A jak jsme se později dozvěděli, neprobudila ho ani cesta na Hlavní nádraží, ani čtyř hodinová jízda vlakem. Probudil se až následující den doma. Naštěstí jsme měli s sebou náhradní holčičku, takže se díra ve cvičebním celku zaplnila.

Na co se diváci mohou těšit?

Divácky zajímavých momentů je celá řada, například partnerská akrobacie i s nejmenším cvičencem nebo cvičení s flagy. Ten nejzajímavější moment divákovi jistě neunikne a také to má být vždy překvapení, takže jej nebudeme prozrazovat.

Zdroj: Youtube

