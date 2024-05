Skladba Sokolhraní pro mladší žactvo se odehrává v pěti prostředích. Děti zavede do období dinosaurů, k moři, na cesty po Česku i do dalekého vesmíru. A závěr skladby zkušené autorky hromadných skladeb Daniely Kurečkové ze Sokola Opava bude patřit rytmickým etudám. Při cvičení děti využívají víceúčelovou kostka, které je žíněnkou, překážkovou dráhou, míčem nebo batohem.

Skladba pro slet 2024: Sokolhraní | Foto: se svolením České obce sokolské

Co všechno budou děti s kostkou dělat?

„Kostku“ využíváme jako rozkládací žíněnku, stavíme překážkové dráhy, tvoříme rozmanité stavby – věže, majáky, lodě, rakety, slunce, panáčky házíme s nimi, měníme je na batohy. Děti se naučí spolupracovat, tvořit a přeskakovat.

Přehledný program: XVII. Všesokolský slet 2024 den po dni

Proč jste se rozhodla vytvořit skladbu pro tuto věkovou kategorii?

Učím na 1. stupni základní školy a skladbu jsem připravovala společně s dětmi, které v době nácviku byly ve 4. a 5. třídě. Děti jsou tvořivé a spousta nápadů je jejich.

Jaký je nejzajímavější moment skladby?

V části „moře“ celá plocha najednou rychle „otevře“ kostky, myslím, že je to hezký moment, ale snad jich tam bud více – veslování, velká sluníčka (pokud to divák pozná ), kolotoč.

Co vás při nácviku nejvíce překvapilo nebo potěšilo?

Měla jsem radost z dětských nápadů, kluci i holky z mé třídy měli k dispozici kostky a všichni byli velmi tvořiví, stavěli, vymýšleli, natočili metodické video a k tomu ještě spolupracovali na skladbě Fitness. Potěšilo mě, že z naší školy – ZŠ Opava, Šrámkova - se zapojilo hodně dětí a díky kolegům a vedení školy jsme měli dostatek prostoru na přípravu a realizaci skladby.

Který moment ze skladby či prvek choreografie máte nejraději a proč?

Baví mě začátek, kdy děti postaví věže a zase je rytmicky rozeberou, ale taky závěrečný kolotoč, no vlastně každá část, kterou děti zvládnou a potěší sebe i diváky.

Kdo vám nejvíce pomohl se skladbou kromě spoluautorů?

Mými spoluautory jsou, jak už jsem uvedla, děti. Ale co mě tentokrát opravdu bavilo? Spolupráce s autorem hudby Michalem Workem. Oslovila jsem ho, napsala stručnou představu o skladbě a čekala na první návrh. Když ho poslal, málem „mě kleplo“. Ale je to skvělý člověk, vysvětlili jsme si, jak to má vypadat a pak to šlo samo. Hodně jsem si vymýšlela – tady chci bouři, teď tleskání, tady letíme, tak zrychlit. Ale Michal to vymyslel úžasně, hudba se krásně mění a děti výborně vede. Stejné to bylo s textařem Vladym Grycem. Posílal varianty, návrhy a z výsledného textu mám taky velkou radost. Snad ji budou mít i všichni cvičenci.

Zdroj: Youtube

Další podrobnosti o skladbě najdete na stránkách Sokola.