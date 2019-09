Hron si přezdívku Chřestýš vysloužil i pro svou zálibu v jedovatých hadech, které několik dní před důležitou bitvou stěhoval. „Byla to trochu posilovna, táta říkal, že zmije má i víc než deset kilo. Čistil jsem terária, jinak je nevytahuji,“ popsal osmatřicetiletý bojovník.

Zmije gabunská patří mezi nejnebezpečnější tvory jeho bohaté sbírky. „Vždycky je riskantní hýbat s takovým hadem, je to zvíře a může udělat něco nečekaného, ale jsem zvyklý. Manipuloval jsem se zmijí na dlouhých hácích, nechytal jsem ji za hlavu, kde je nejvíc riskantní hada chytit. Tohle už jsem měl vyzkoušené, jsem si poměrně jistý, i když musím pracovat s obrovskou opatrností,“ uvědomuje si Hron.

Hady a další nebezpečné plaze chová už mnoho let. „Tenhle had je poměrně klidný a za ty roky už zhruba vím, co si k jakému zvířeti můžu volit, jak s ním manipulovat. Jsou hadi, kteří na háku nevydrží, musím je vzít do dlouhých kleští nebo jen přehodím do přepravní bedny a hned zase do terária. U jednoho druhu hada mám dvě samice, jedna je úplně bláznivá, nemůžu přijít blíž, protože se hned vzteká, a s druhou může dělat cokoli, je klidná,“ přibližuje brněnský rodák.

Sono Centrum uvidí nizozemské pěsti



Souboj českých proti nizozemským bojovníkům nabídne druhý díl galavečeru 4 Corners Fight Night, který v sobotu od sedmi hodin večer začíná v brněnském Sono Centru. Z domácích borců se představí například Ivo Zedníček nebo Petr Beránek. „V Nizozemsku máme dobré kontakty, trénujeme tam v nejlepších gymech. Chceme vytáhnout mladé české talenty a stavět je proti těm z Nizozemska. Navazujeme spolupráci, aby naši kluci mohli odcestovat do Nizozemska, kde dostanou možnost proniknout do nejlepších organizací v kickboxu a thajboxu,“ popsal smysl galavečera pořadatel Zdeněk Pernica. V pátek v šest hodin večer mu předchází veřejné vážení ve Sky Ice Baru v Poštovské ulici.

V sobotní bitvě o světový titul WAKO Pro ve váze nad 94,1 kilogramu se měl původně utkat s Ukrajincem Romanem Krykliou, ovšem nakonec nastoupí proti ruskému soupeři. „Roman Kryklia se zranil a údajně podepsal jinou organizaci, takže titul uvolnil a mně přišla nabídka, zda chci zápasit o titul v Praze při finálovém galavečeru WAKO. Takže jsem přijal,“ líčí jeden ze zakladatelů Hrony gymu a Gauny teamu.

Šatalova příliš nezná, potkali se jen v polské pyramidě, ovšem nikoli jako soupeři. „Viděl jsem pár jeho zápasů, není špatný, slušně boxuje, ale na mé straně budou zkušenosti a výšková převaha. Nabrousím si stoprocentně na zápas low kicky (kopy na stehna – pozn. red.) a kolena,“ oznamuje.

Před dvěma měsíci obhájil evropský titul WAKO a pokud získá světový, poprvé v kariéře si přivlastní zároveň dva pásy jedné organizace. „Měl jsem už světový i evropský WKN, ale v rozmezí asi dvou let. Když se mi povede sjednotit oba tituly, bude to pecka, prestižní záležitost. WAKO je jedna z top světových organizací, má zvuk a jméno,“ vyhlíží Hron.

Navíc může natáhnout svou pozoruhodnou sérii. Naposledy prohrál před rokem v Moldávii s Krykliou, od té doby pětkrát zvítězil a vždy před limitem. „To byl remízový duel, který rozhodčí dali jemu, ale i jeho trenér čekal extra kolo, jinak bych držel dva roky bez porážky. Po takovém výkonu ji neberu dramaticky,“ říká absolvent Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Od té doby jede na vítězné vlně, za poslední rok a půl už získal tři tituly: evropský WAKO a světové pásy WMC a WASO. „Koncem roku mám zápasit v Glory (nejprestižnější světová organizace – pozn. red.), i když v jiné váhové kategorii než teď. Pokud v sobotu vyhraju, bude to mít na další zápas vliv,“ uvědomuje si Hron.