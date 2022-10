Přesto se otrava na jeho ruce během několika okamžiků projevila. „Ruku jsem měl pěkně oteklou, ale nechtěl jsem dělat drama, abych si bral sérum. Je to mládě a věřil jsem, že jsem natolik silný, aby to nebylo třeba řešit medikamenty. Jen jsem si vzal prášek na bolest. Ruka bolela, jako když se člověk opaří nebo popálí,“ líčil jedenačtyřicetiletý Hron.

Za doktorem šel až druhý den. To už měl modřiny na hrudníku, zvětšené uzliny v podpaží. Prst ošklivě měnil barvy. „Had mě kousl za pět osm a v osm jsem měl trénink, neměl jsem čas jít k doktoru,“ usmál se. „Byl jsem v klidu, nedělal jsem blbosti, hodně jsem pil. Druhý den jsem šel za kamarádem, aby mi ránu rozřízl a vyčistil. Ruka natekla a tepala, bylo to jako puchýř,“ popsal.

Přestože ho kousl jedovatý chřestýš, nad cestou do nemocnice ani chvíli neuvažoval. „Nic jsem nepodcenil. Věděl jsem, že to je roční zvíře, zatímco já mám sto kilo. Navíc mě vzal jen jedním zubem a tušil jsem, že otrava nebude tak silná, nevpravil do mě tolik jedu. Kdyby mě kouslo velké zvíře pořádně, jel bych k doktoru. Mám druhy hadů, u kterých by to bylo mnohem horší. Třeba Mitchellův chřestýš,“ poznamenal Hron.

V případě nebezpečnějšího hada se můžou výraznější příznaky projevit do půl hodiny. „Záleží na víc faktorech, kam zvíře kousne, kolik dá jedu. Znám lidi, které kousla malá zmije, během půl hodiny zkolabovali a museli jim volat vrtulník. Vždy musíte vyhodnotit situaci,“ upozornil Hron, který hady chová od dvanácti let.

Doma jich má přes čtyřicet, nepříjemné setkání s jedovým zubem na jeho vášni nic neubralo. „Od té doby už jsem si pořídil dalšího chřestýše. Tohle mě neodradí, jen maximálně utvrdí v tom, abych byl opatrnější a pořád k hadům přistupoval s maximálním respektem,“ sdělil.

Taky si uvědomuje, že šlo o jeho chybu. „Spěchal jsem a místo abych použil pinzetu, házel jsem krmení rukou. Přehlédl jsem druhé zvíře u dveří,“ poznamenal.

ZMIJE A CHŘESTÝŠI

Většinu jeho sbírky tvoří zmije z jižní Afriky a chřestýši z Mexika. „Z nostalgie mám ještě jednu kobru monoklovou, které je přes dvacet let. Ta už je obrovská, má dva a půl metru,“ přiblížil.

Jeho ruka se po uštknutí zahojila rychle, po pěti týdnech neměl ani památku. Mohl tak naplno trénovat na návrat do brněnského ringu, který se koná v sobotu. V hale Vodova nastoupí ve vrcholném souboji pátého galavečeru československé organizace RFA – Real Fight Arena. „Je to nová organizace, dělá MMA a také postojové zápasy. Pro nás postojáře je pecka, že nám dávají prostor. Dostal jsem nabídku na zápas v Brně, je to moje první spolupráce s organizací a poznáváme se. Zatím je všechno super a jsem rád,“ řekl světový i evropský šampion řady asociací.

Jeho soupeř podle pravidel K-1 ve váze do 96 kilogramů bude slovenský ranař Ivan Bartek, první šampion organizace Professional Muaythai League. „Byl i ve finále Oktagon Underground, je určitě dobrý, ale věřím, že ho zbiju jak psa. Je to tvrďák, který něco vydrží, moje schopnosti jsou však lepší než jeho,“ pronesl.

Při brněnském galavečeru nastoupí i jeho svěřenec Jiří Jaroš z Hron gymu a Gauny teamu. Podle plných pravidel muay thai se proti němu ve váze do 85 kilogramů postaví Dawid Rozak z Polska. „Jirka ve čtyřiačtyřiceti letech maká jako blázen, k tomu se stará o rodinu. Dře a je opravdu v top formě,“ ocenil svého svěřence.

Hron se od pondělí zase vrhne do tréninku, protože už 9. prosince ho čeká další bitva v tureckém Istanbulu.