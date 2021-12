We are investigating an aggravated burglary which took place at the home of Olympic cyclist Mark Cavendish.

„Neutrpěli jsme žádná zranění, ale naši rodinu to extrémně zasáhlo. Nejen mě a Petu, ale i naše děti, které se bály o svůj život a nyní bojují s následky,“ svěřil se Cavendish. „Nikdo by se neměl setkat s násilím a výhrůžkami, které jsou proti nám páchané, natož pak v rodinném domě, kde by se měl každý cítit bezpečně.“

Incident se odehrál minulou sobotu v ranních hodinách. Zloději ukradli luxusní kufr Louis Vuitton a dvoje drahé hodinky. Stále zůstávají na svobodě. Za účelem dopadnutí pachatelů policie zveřejnila kamerové záběry z loupeže.

