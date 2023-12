/FOTOGALERIE/ Nečekanou posilu na zápas s Pískem hlásí úřadující basketbalový mistr z Opavy. Nejedná se o předsilvestrovský vtípek, ale je to realita. Za Slezany proti Sršňům totiž nastoupí na pozici rozehrávače uznávaný český filmový a divadelní herec Ivan Trojan. A pozor, basketbal mu není vůbec cizí. Sám ho hrával, a to dokonce po boku Michala Ježdíka za pražskou Spartu. Před lety si Trojan zahrál fotbalovou druhou ligu za Bohemians 1905.

Ivan Trojan nastoupí proti Písku v barvách Opavy | Foto: BK Opava

„Ano, je to tak, Ivan Trojan nastoupí za Opavu do utkání proti Písku,“ potvrdil horkou novinku z opavského tábora sportovní ředitel a trenér BK Opava Petr Czudek. „Na toto téma jsme se bavili už před dvaceti lety. Rukavice na zemi tak ležela už dříve, ale ani já a ani Ivan jsme si jí nevšimli,“ pokračoval opavský stratég. „Čím je člověk starší, tím to i více bolí. Možná jsme měli tohle utkání naplánovat před deseti lety,“ pousmál se úspěšný kouč.

„Nedávno jsme se s Čoudou bavili o tom, jak velkým zážitkem byl pro mě fotbalový zápas za Bohemku. Byl to velké. Jediné, co by to mohlo trumfnout, je basketbalové utkání v lize za Opavu. Basketbal je mým sportem, znamená pro mě více než fotbal. Čouda se toho chytil, rukavici zvedl a 30. prosince za Opavu nastoupím,“ vzal si slovo Ivan Trojan.

Držitel Českého lva je s opavským basketbalem úzce spojen. „Jsem s opavským klubem spojený přes velké přátelství s Petrem Czudkem. Jsem velkým opavským fanouškem. Když Opava hraje v Praze, tak jí fandím. Pražáci se na mě dívají jak na nějakého divného člověka,“ pousmál se Ivan Trojan. Do Slezska pravidelně jezdí s rodinou, a to i na prázdniny. S týmem trénuje, s klidem můžeme říci, že opavský basketbal má v srdci.

Opavskému klubu dokonce pomohl v covidové době. „V po covidové době nebyl náš klub v dobré finanční kondici. Dali jsme proto na trh speciální permanentku Opavská pětka. Ivana jsem požádal o pomoc. Stal se hlavní tváří projektu. Skvěle zapůsobil na lidi a pětka se dobře prodávala. Hodně nám pomohl,“ přiblížil Petr Czudek.

Ivan Trojan hrával proti Okáčovi a byl spoluhráčem Ježdíka

Ivan Trojan pochází z herecké rodiny, basketbal ho ale pohltil. S kariérou začal ve Vyšehradu. Ten mu ale byl malý. Vyhlédla si ho pražská Sparta. „Nabídku jsem přijal. Bylo to spojeno i s tím, že jsem přestoupil do sportovního gymnázia. Za Spartu jsem hrál tři roky nejvyšší dorosteneckou ligu. Mým spoluhráčem byl například Michal Ježdík. A vlastně od dětství jsem hrával proti Jirkovi Okáčovi, kterého všichni dobře v Opavě znají,“ vrátil se ve vzpomínkách do dob své kariéry.

V mužské kategorii si ale za Spartu nezahrál. „Měl jsem ambice, sport byl pro mě jedničkou. V áčku Sparty jsem ale šanci nedostal. Na pozici rozehrávačů byl přetlak. Navíc sílil tlak mého okolí, abych šel na herectví,“ přiznal Ivan Trojan.

I když vyhrálo divadlo, strážmistr Bedřich Jarý u basketbalu zůstal. „S kluky, kteří se nedostali do ligy, jsme založili klub TJ Elán Praha. Začali jsme ve druhé třídě a postoupili až do třetí nejvyšší soutěže. U toho jsem už ale nebyl. Herectví je hodně náročné povolání. Nestíhal jsem to,“ svěřil se.

Nakonec se do Elánu přece jen ještě vrátil. „Před deseti lety hrával Elán už zase druhou třídu a kluci mě přemluvili, ať se vrátím. Od té doby tak do basketu zase trochu dělám,“ pousmál se. Momentálně Elán žádnou soutěž nehraje. „Chodíme si ale zatrénovat. Naše heslo znělo: „ S Elánem do důchodu", nyní se změnilo na: „ S Elánem do Opavy,“ poznamenal Ivan Trojan. Na stará kolena si dokonce zahrál v rámci charity s Petrem Czudkem. „Jezdíme spolu i na kemp do Kyjova, kde dělám Čoudovi asistenta trenéra,“ prozradil.

Ivan Trojan poctivě trénuje, k týmu se připojí na Štěpána

Ivan Trojan nechce nic podcenit. „Ivan je perfekcionista, vždy má velké cíle. Jeho start za Opavu není žádným výstřelem do tmy, že udělá dva dřepy, dva kliky a jde si zahrát,“ řekl Petr Czudek.

„Není to tak, že bude rozskok, Ivan chytne balon, zamává a odejde. Kdybychom takhle přemýšleli, tak by si zahrál All start game, kde se méně brání a nejde o výsledek. Ivan by si to možná i více užil. Snažím se vymyslet scénář. Není to ale film ani divadlo. Nevím, jakým směrem se bude zápas vyvíjet. Musíme vědět, jak budeme hrát v obraně a jak v útoku. O tom diskutujeme. Konkrétně to budeme ladit po Vánocích. Naše nová posila se k týmu připojí čtyři dny před utkáním. Na palubovce se objeví během zápasu hned několikrát,“ má v plánu Petr Czudek. „Ale musíme si dát pozor, jak nám řekl Lumír Sedláček, že raději nedotrénovaný s chutí, než přetrénovaný bez chuti,“ řekl ještě kouč.

Mnohonásobný držitel Českého lva Ivan Trojan: V basketu je u mě jedničkou Opava

Ivan Trojan nechce nic podcenit. „Upravil jsem si trochu i životosprávu,“ zvedl prst a pokračoval: „Když jsem si řekl, že jdu do toho naplno, tak jsem si natáhl lýtkový sval. K tomu mě začalo pobolívat koleno. Uvědomil jsem si, že musím k tomu přistoupit jinak, než když jsem končil v dorostu Sparty. Musím vše dělat s rozmyslem,“ vykládala nová posila BK Opava.

Vedle přípravy s Opavou trénuje populární herec i sám v Praze. „Snažím se co nejvíce trénovat. V Praze se připravuji individuálně. Když to čas dovolí, přijedu do Opavy. Naposledy jsem tady byl čtyři dny a měl jeden až dva tréninky denně,“ prozradil Ivan Trojan. „V mém věku si už tělo hůře zvyká. Snažím se dělat vše tak, aby to nebyla ostuda, ale lidi měli z toho co největší zážitek,“ podotkl.

Ivan Trojan si v minulosti jeden sen splnil, když nastoupil za fotbalovou Bohemku. „V případě Bohemky jsem si měsíc před zápasem při premiéře vyhodil záda. Ani jsem nemohl trénovat, měl jsem jen jeden trénink. Navíc dopoledne před utkáním jsem měl dvouhodinovou podpisovou akci v Brně. Tam jsem jel vlastním autem a na zápas jsem přijel půl hodiny před výkopem. Bylo to dost neprofesionální. Teď to bude úplně o něčem jiném. Opravdu se poctivě připravuji. Navíc Písku máme co vracet,“ poznamenal. Následně si vzal slovo Petr Czudek: „Ivan to bere opravdu vážně. Dokonce zrušil i skialpy a ani na běžky nechodí.“

Zápas za Opavu je splněný sen herce i trenéra

Utkání s Pískem bere Ivan Trojan jako splnění svého snu. Bude to svým způsobem i dárek k jeho šedesátým narozeninám, které oslaví 30. června, takže i datum utkání má svou symboliku. „Beru to i jako svůj splněný sen. Který trenér může říct, že v lize trénoval Trojana,“ zvážněl Petr Czudek. Je jasné, že ne všichni budou mít s krokem Opavy pochopení. „Víme, že hejtrů bude milión. Na to my ale s prominutím sere… Bereme tuto akci pozitivně. A jak jsme již řekl, Ivan bude mít v zápase několik vstupů. Bude součástí našeho týmu,“ zdůraznil kouč BK Opava.

A jak to bude s nervozitou u profesionálního herce? „Tlak bude. Musím říct, že když jsem byl na Olomoucku nebo Rytasu, tak jsem si představoval, že na palubovce jsem já. Přiznávám, že tréma bude. Navíc jsem zjistil, že Písek je nejnepříjemnějším protivníkem v lize. Bude to hodně bolet,“ očekává Ivan Trojan od basketbalové bitvy.

Ivan Trojan: S Petrem Czudkem jsme úhlavní přátelé

A ještě jedna perlička k utkání. Zápas bude mít charitativní podtext. Ivan Trojan je totiž už osmnáct let partnerem Klubu cystické fibrózy. „Budeme dražit dres. Věřím, že nějaké peníze se nám podaří vybrat,“ prozradil Ivan Trojan.

Navíc opavský klub za každého diváka přispěje desetikorunou na konto klubu nemocných cystickou fibrózou. Pokud do haly dorazí více než 2 tisíce fanoušků, bude se jednat o dvacetikorunu. Na utkání se budou prodávat za 50 Kč rovněž karty s fotografií Ivana Trojana a za 100 Kč plakáty k utkání. „Po zápase proběhne podpisová akce, kde si budou moci fanoušci karty i plakát nechat podepsat. Výtěžek z prodeje půjde rovněž na podporu Klubu cystické fibrózy," řekl závěrem ředitel BK Opava Radim Vysocký.