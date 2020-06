Málokdo asi ví, že Ivan Trojan má také blízko k Opavě. Do Slezska vyráží pravidelně na prázdniny, a to ke svému blízkému kamarádovi Petru Czudkovi. „Do Opavy se těším, krásně si vyčistím hlavu,“ pousmál se v rozhovoru pro Deník. Mimochodem, už o víkendu se s Dejvickým divadlem představí na Hradeckém slunovratu s hrou Vražda krále Gonzaga od Jiřího Havelky.

V neděli se vaše Dejvické divadlo představí na Hradeckém Slunovratu. Na co se mohou diváci těšit?

Do Hradce nad Moravicí se těším. Slunovrat je zaměřený aktuálně společensko politickým směrem, a to mě velmi naplňuje. My se představíme v neděli s hrou Vražda krále Gonzaga, od Jiřího Havelky. Například první půlka se skládá ze šesti monologů. Jsou otevřené a upřímné. Druhá je o otravě Litviněnka.

Pojďme ke sportu a vašemu vztahu k opavskému basketbalu…

Jsem sice Pražák, ale v basketbalu je u mě jedničkou Opava. Je to dáno přátelstvím s Petrem Czudkem. Jsme spolu v blízkém kontaktu. Každý rok jezdím na týden na prázdniny do Opavy. Chodím s kluky trénovat a považuji je za své kamarády. Těším se na to, že si mohu zasportovat a pobýt s blízkými přáteli. Ještě předtím ale zamířím s rodinou do Chorvatska, u moře budu po deseti letech. Už se nemohu dočkat sluníčka a moře. Člověk potřebuje zrelaxovat.

Opavský basketbal přišel v koronavirové době se speciální permanentkou Opavská 5, vy jste byl první, kdo si ji pořídil.

Divadlo, kultura nebo i sport patří k ohroženým, na které se v krizi dostává v poslední řadě. Cítil jsem vnitřní potřebu podpořit klub a lidi, kteří v něm dělají. Doufám, že permici využiji alespoň třikrát až čtyřikrát během sezony fyzicky přímo v hale.

Sledujete pravidelně opavský basketbal?

Ano, když hrají na USK a nemám pracovní povinnosti, jdu se podívat. Byl jsem i v Kolíně, na play-off pak i v Opavě. Vše se odvíjí od mého pracovního vytížení.

Jak vnímáte jako bývalý basketbalista ryze českou cestu, kterou Petr Czudek v Opavě razí?

Fandím tomu, přijde mi to sympatické. Samozřejmě, Opava nepatří mezi bohaté kluby, proto musí jít svým způsobem tímto směrem. Ale jak se ukazuje, je to možná cesta k úspěchu. Šanci dostávají mladí hráči, ale i ti, kteří se snaží o restart kariéry. Petr je velmi kvalitní a skvělý trenér. Hráčům Opavu mohu jen doporučit. Vezměte si i Nymburk. Už nemá až tolik financí, jak v minulosti. Sází více na Čechy a vidíte, kam se posunuli Vojta Hruban s Jardou Bohačíkem, Nyní z toho těží i národní tým. Obdobnou cestou se vydává i naše Bohemka.

Vaše Bohemka vám musí nyní dělat hodně velkou radost…

(usměje se) Ano. Je to až neuvěřitelné. Luděk Klusáček s Erichem Brabcem vnesli do týmu klíč, všichni ví, jak hrát. Krásně nám to funguje po sportovní stránce. Bohužel mě mrzí, že tyhle výkony nemůže vidět plný stadion.

Vy jste ale na tribuně nechyběl…

Měl jsem kliku, že jsem se na domácí zápasy dostal. Už se těším, až vyrazíme celá rodina. Máme koupeny čtyři permanentky.

U vás v rodině asi nelze fandit někomu jinému?

Nelze. Základem je příjmení a příslušnost ke klubu. Děti moc šancí neměly. Od samého začátku přijaly můj nátlak, jsou Bohemáci a tak je to správné.