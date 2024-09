Miculyčová senzačně vyhrála ME před dvěma lety v Mnichově a loni prvenství obhájila na šampionátu v rámci Evropských her v Krakově. Devatenáctiletá česká reprezentantka šla do dnešního finále v roli největší favoritky i díky tomu, že ovládla páteční kvalifikaci a na olympijských hrách v Paříži byla na šestém místě nejlepší Evropankou.

České reprezentantce dlouho vycházela úvodní jízda, ale osm sekund před jejím koncem při náročném triku upadla. Miculyčová si sedřela levý loket a byla průběžně poslední jedenáctá. V druhé jízdě rodačka z Kostelce nad Orlicí trik, při kterém předtím upadla, zvládla, ale v posledních sekundách zaváhala při dopadu posledního skoku.

Od rozhodčích pak Miculyčová po delším zkoumání dostala 85,33 bodu a brala stříbro. Pardoeová měla za vydařenou druhou jízdu 88,06 bodu. Třetí byla domácí Nikita Ducarrozová (83,16). Sezonu zakončí prosincové mistrovství světa v Abú Zabí, kde Miculyčová před dvěma lety získala bronz.