Pořádně to mezi nimi vře. Obviňují se navzájem. Sportovní zápolení přerostlo v mezinárodní skandál. Basketbalistky Irska si odmítly podat ruce s izraelskými soupeřkami, když se obě země střetly v kvalifikaci na EuroBasket 2025. Důvod? Obvinění z antisemitismu.

Irky hrály v kvalifikaci ME 2023 i proti Češkám | Foto: Profimedia

Konflikt způsobil rozhovor izraelské reprezentantky Dory Saarová, který dva dny před zápasem zveřejnila Izraelská basketbalová asociace. Saarová bez okolků nařkla irský lid z nenávisti vůči Židům.

„Je známo, že jsou dost antisemitští, to není žádné tajemství. A možná právě proto se očekává tvrdá hra," řekla. „Bavíme se o tom mezi sebou. Víme, že nás nemají rádi, a proto obzvlášť v tohle zápase necháme na palubovce všechno,“ burcovala.

Irská reakce se dala očekávat. Tamní svaz se proti izraelským výrokům ohradil a zaslal stížnost Mezinárodní federaci. „V důsledku nedávných komentářů izraelských hráček a trenérů - včetně pobuřujících a zcela nepřesných obvinění z antisemitismu, zveřejněných na oficiálních kanálech izraelské federace - se naše hráčky nebudou účastnit tradičních formalit, jako je potřesení rukou před zápasem a po něm,“ oznámila federace v prohlášení na síti X.

Irské hráčky se na protest ani nepostavily při hymnách do středu palubovky proti soupeřkám, ale zůstaly u své lavičky. Některé reprezentantky dokonce odmítly s týmem odcestovat do Rigy.

Čtvrteční kvalifikační utkání basketbistek se hrálo na popud Irska kvůli bezpečnostním opatřením na neutrální půdě v Lotyšsku a za zavřenými dveřmi. Původně se měly týmy utkat v listopadu v Izraeli, ale na žádost Irska byl zápas přesunut na únor a do Rigy.

Neměli na vybranou

V zemi hoří válečný konflikt mezi Izraelci a Palestinci. Irsko vyděsily fotky z tréninku izraelských basketbalistek za přítomnosti vojáků a uvažovalo o bojkotu. FIBA ale pohrozila sankcemi, které by byly pro národní tým zničující - pokutou 180 tisíc eur a vyřazením z evropské kvalifikace. Irsko tak nemělo na vybranou.

„Nejenže bychom na příštích pět let vypadli z mezinárodních soutěží, ale pravděpodobně by nám trvalo dalších pět let, než bychom se vrátili tam, kde jsme nyní, takže bychom reálně přišli o celou generaci hráčů,“ vysvětlil šéf irského basketbalu John Feehan.

Irsko prohrálo 57:87. „Obrovské zklamání, přijeli jsme sem hrát basketbal, chtěli jsme vyhrát, ale tentokrát jsme vyšli výsledkově naprázdno. Mladé hráčky ale prokázaly neuvěřitelnou vyspělost v tom, jak zvládly velmi náročný týden. Bylo to pro nás všechny těžké, ale drželi jsme pohromadě,“ řekl kouč James Weldon.